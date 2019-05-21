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МВС показало, як працює нова зброя Нацполіції

Вівторок, 21 травня 2019, 16:19

Міністерство внутрішніх справ показало, як працюють пістолети-кулемети "МР-5", що покликані змінити на озброєнні Національної поліції автомати моделі Калашникова.

Відповідне відео з’явилось на Facebook-сторінці МВС у вівторок.

За словами правоохоронців, ця зброя зручніша для цілей у малих приміщеннях, в транспорті. Має низький рівень гучності пострілу завдяки глушнику і більшу кучність.

Вказано, що бойова швидкострільність зброї: 600-800 пострілів на хвилину.

Зазначається, що з кінця 2018 року їх має на озброєнні мобільний підрозділ "ДОЗОР". З травня 2019 року вони надійшли на озброєння Націполіції.

Нагадаємо:

  • Голова Нацполіції Сергій Князєв пояснював, що цей вид зброї має превентивний характер: призначений для того аби "зупинити правопорушника, дати йому право на життя, а потім притягнути його до кримінальної відповідальності".
  • Директор департаменту комунікації Міністерства внутрішніх справ Артем Шевченко пояснив, що нові пістолети-кулемети також є бойовими, однак менш летальними. Зокрема, у них застосовуються пістолетні патрони, які виробляються на Вінничині, куля є менш рикошетною, що зменшує ризик влучання в ціль не від прямого пострілу, а від рикошету.

Українська правда
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