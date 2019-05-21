МВД показало, как работает новое оружие Нацполиции
Вторник, 21 мая 2019, 16:19
Министерство внутренних дел показало, как работают пистолеты-пулеметы "МР-5", которые призваны сменить на вооружении Национальной полиции автоматы модели Калашникова.
Соответствующее видео появилось на Facebook-странице МВД во вторник.
По словам правоохранителей, это оружие удобнее для целей в малых помещениях, в транспорте. Имеет низкий уровень громкости выстрела благодаря глушителю и большую кучность.
Указано, что боевая скорострельность оружия: 600-800 выстрелов в минуту.
Отмечается, что с конца 2018 года их имеет на вооружении мобильное подразделение "ДОЗОР". С мая 2019 года они поступили на вооружение Нациполиции.
Напомним:
- Председатель Нацполиции Сергей Князев объяснял, что этот вид оружия имеет превентивный характер: предназначен для того, чтобы "остановить правонарушителя, дать ему право на жизнь, а потом привлечь его к уголовной ответственности".
- Директор департамента коммуникации Министерства внутренних дел Артем Шевченко объяснил, что новые пистолеты-пулеметы также являются боевыми, однако менее летальными. В частности, в них применяются пистолетные патроны, которые производятся на Винничине, пуля менее рикошетная, что уменьшает риск попадания в цель не от прямого выстрела, а от рикошета.