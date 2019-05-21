МВД показало, как работает новое оружие Нацполиции

Министерство внутренних дел показало, как работают пистолеты-пулеметы "МР-5", которые призваны сменить на вооружении Национальной полиции автоматы модели Калашникова.

Соответствующее видео появилось на Facebook-странице МВД во вторник.

По словам правоохранителей, это оружие удобнее для целей в малых помещениях, в транспорте. Имеет низкий уровень громкости выстрела благодаря глушителю и большую кучность.

Указано, что боевая скорострельность оружия: 600-800 выстрелов в минуту.

Отмечается, что с конца 2018 года их имеет на вооружении мобильное подразделение "ДОЗОР". С мая 2019 года они поступили на вооружение Нациполиции.

Напомним: