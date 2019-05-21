Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Бойовики тричі обстріляли позиції ООС, троє поранених

Вівторок, 21 травня 2019, 18:27

Бойовики тричі порушили режим припинення вогню, троє військовослужбовців Об'єднаних сил поранені.

Про це повідомляє прес-центр Операції Об’єднаних сил.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Схід" бойовики двічі обстріляли позиції Об'єднаних сил.

Там вони відкривали вогонь із ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї поблизу Водяного та з великокаліберних кулеметів біля Гнутового.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Північ" бойовики зі снайперської зброї обстріляли позиції Об'єднаних сил поблизу Шумів.

Зазначається, що українські військові стріляли у відповідь на обстріли бойовиків.

В ООС запевнили, що військові контролюють ситуацію на лінії розмежування.

Українська правда
Теми: ООСОб'єднані сили на ДонбасіДонбасОРДЛОРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський прибув до Норвегії

фотоТріщини в підземці: поліція прийшла з обшуками в "Київський метрополітен"

Байден закликав Конгрес не робити "подарунок Путіну"

Практично неможливо − лідер республіканців у Сенаті про схвалення допомоги Україні до Різдва

фото, відео, доповнено від 6:33Кількість постраждалих від ракетного удару у Києві зросла до 53

США хочуть перемоги України – Байден

Усі новини...
ООС
На Донбасі загинув командир спецзагону окупантів "Ахмат" – РосЗМІ
На Донбасі РФ активно атакує, 10 нападів відбито – зведення штабу ООС
Українські захисники відбили 9 атак ворога, знищили гелікоптер і 19 танків – ООС
Останні новини
11:38
фотоУламок впав у двір: Кличко показав вирву, пошкоджений дім, садок і згорілі машини
11:38
Як телефонувати в поліцію Києва, якщо немає звʼязку? Додаткові номери для месенджерів
11:17
фотоСБУ затримала хористку УПЦ МП, яка наводила російські ракети на Запоріжжя
11:10
МВФ підтримав мораторій на виплату Україною держборгу до 2027 року: коли проведуть реструктуризацію
10:43
Зеленський прибув до Норвегії
10:41
Програма з Оленою Кравець на каналі "Дім" отримала з держбюджету понад 27 млн грн у 2023 році
10:39
Жителів Київщини попереджають про вибухи 13 грудня
10:33
Албанія використає ChatGPT для прискорення "євроінтеграційних" змін законодавства
10:26
Нафта здешевшала на тлі невизначеності щодо попиту
10:22
фотоТріщини в підземці: поліція прийшла з обшуками в "Київський метрополітен"
Усі новини...
Реклама: