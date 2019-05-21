Бойовики тричі обстріляли позиції ООС, троє поранених

468 переглядів
Вівторок, 21 травня 2019, 18:27

Бойовики тричі порушили режим припинення вогню, троє військовослужбовців Об'єднаних сил поранені.

Про це повідомляє прес-центр Операції Об’єднаних сил.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Схід" бойовики двічі обстріляли позиції Об'єднаних сил.

Там вони відкривали вогонь із ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї поблизу Водяного та з великокаліберних кулеметів біля Гнутового.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Північ" бойовики зі снайперської зброї обстріляли позиції Об'єднаних сил поблизу Шумів.

Зазначається, що українські військові стріляли у відповідь на обстріли бойовиків.

В ООС запевнили, що військові контролюють ситуацію на лінії розмежування.

Українська правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Теми: ООС Об'єднані сили на Донбасі Донбас ОРДЛО Росія


powered by lun.ua
Матеріали за темою
Війна на сході: 10 обстрілів за добу, окупанти отримали адекватну відповідь 21 травня 2019, 08:01
Бойовики тричі обстріляли позиції ООС, є поранений 20 травня 2019, 19:01
Війна на сході: 11 обстрілів за добу, ворог застосовує артилерію та міномети 20 травня 2019, 07:56
Усі новини
Головні новини
Юрист Коломойського став главою Адміністрації президента Зеленського
Парубій скликає позачергове засідання Ради
Зеленський призначив нового головнокомандувача Збройних сил
Валерій Хорошковський повернувся в Україну – ЗМІ
Усі новини
Досвід

Як знайти роботу. 10 порад від незрячих велосипедистів

соцмережі

Чому те, що ви публікуєте в соцмережах, може перешкодити вам отримати кредит

дослідження

Хворіє кіт – перевірте власні нерви