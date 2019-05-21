Бойовики тричі обстріляли позиції ООС, троє поранених
Вівторок, 21 травня 2019, 18:27
Бойовики тричі порушили режим припинення вогню, троє військовослужбовців Об'єднаних сил поранені.
Про це повідомляє прес-центр Операції Об’єднаних сил.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Схід" бойовики двічі обстріляли позиції Об'єднаних сил.
Там вони відкривали вогонь із ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї поблизу Водяного та з великокаліберних кулеметів біля Гнутового.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Північ" бойовики зі снайперської зброї обстріляли позиції Об'єднаних сил поблизу Шумів.
Зазначається, що українські військові стріляли у відповідь на обстріли бойовиків.
В ООС запевнили, що військові контролюють ситуацію на лінії розмежування.
Українська правда