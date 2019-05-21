Боевики трижды обстреляли позиции ООС, трое раненых

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Вторник, 21 мая 2019, 18:27

Боевики трижды нарушили режим прекращения огня, трое военнослужащих Объединенных сил ранены.

Об этом сообщает пресс-центр Операции Объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" боевики дважды обстреляли позиции Объединенных сил.

Там они открывали огонь из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вблизи Водяного и из крупнокалиберных пулеметов у Гнутово.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" боевики из снайперского оружия обстреляли позиции Объединенных сил вблизи Шумов.

Отмечается, что украинские военные стреляли в ответ на обстрелы боевиков.

В ООС заверили, что военные контролируют ситуацию на линии разграничения.

Украинская правда

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Темы: ООС Объединенные силы на Донбассе Донбасс ОРДЛО Росcия


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