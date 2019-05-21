Боевики трижды обстреляли позиции ООС, трое раненых
Боевики трижды нарушили режим прекращения огня, трое военнослужащих Объединенных сил ранены.
Об этом сообщает пресс-центр Операции Объединенных сил.
В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" боевики дважды обстреляли позиции Объединенных сил.
Там они открывали огонь из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вблизи Водяного и из крупнокалиберных пулеметов у Гнутово.
В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" боевики из снайперского оружия обстреляли позиции Объединенных сил вблизи Шумов.
Отмечается, что украинские военные стреляли в ответ на обстрелы боевиков.
В ООС заверили, что военные контролируют ситуацию на линии разграничения.
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