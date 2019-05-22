Прес-служба Хорошковського: В Україну повернулась його дружина, а не він сам

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Середа, 22 травня 2019, 02:37

В Україну прилетіла дружина екс-голови СБУ та колишнього віце-прем'єр-міністра часів президентства Януковича Валерія Хорошковського, а не він сам.

Про це "112.ua" повідомили в його прес-службі, коментуючи інформацію в ЗМІ про повернення бізнесмена в країну.

Нагадаємо:

  • Раніше журналісти програми "Схеми" повідомили, що Валерій Хорошковський повернувся в Україну.
  • Валерій Хорошковський – колишній власник телеканалу "Інтер". Працював на посадах міністра економіки в уряді Віктора Януковича, голови Державної митної служби за президентства Віктора Ющенка, голови Служби безпеки за президентсва Віктора Януковича, міністра фінансів і першого віце-прем'єр-міністра в уряді Миколи Азарова. Входив у так звану політичну групу Фірташа-Льовочкіна.
  • Валерій Хорошковський поїхав з України у 2012 році. За даними ЗМІ, жив у Монако.
  • Перед переїздом у нього був конфлікт з Миколою Азаровим. У грудні 2012 року Хорошковський, перебуваючи на посаді першого віце-прем’єра, написав заяву про звільнення. Офіційною причиною у ній була зазначена "незгода щодо повторного призначення Миколи Азарова на посаду прем’єра".
  • У 2014 році Хорошковський балотувався другим номером за списком "Сильної України" Сергія Тігіпка до Верховної Ради. Однак ця партія не пройшла до парламенту.

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