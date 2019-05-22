Прес-служба Хорошковського: В Україну повернулась його дружина, а не він сам

В Україну прилетіла дружина екс-голови СБУ та колишнього віце-прем'єр-міністра часів президентства Януковича Валерія Хорошковського, а не він сам.

Про це "112.ua" повідомили в його прес-службі, коментуючи інформацію в ЗМІ про повернення бізнесмена в країну.

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