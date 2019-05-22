Пресс-служба Хорошковского: В Украине вернулась его жена, а не он сам
Среда, 22 мая 2019, 02:37
В Украину прилетела жена экс-главы СБУ и бывшего вице-премьера времен президентства Януковича Валерия Хорошковского, а не он сам.
Об этом "112.ua" сообщили в его пресс-службе, комментируя информацию в СМИ о возвращении бизнесмена в страну.
Напомним:
- Ранее журналисты программы "Схемы" сообщили, что Валерий Хорошковский вернулся в Украину.
- Валерий Хорошковский - бывший владелец телеканала "Интер". Работал на должностях министра экономики в правительстве Виктора Януковича, председателя Государственной таможенной службы при президентстве Виктора Ющенко, председателя Службы безопасности при президентстве Виктора Януковича, министра финансов и первого вице-премьера в правительстве Николая Азарова.
- Входил в так называемую политическую группу Фирташа-Левочкина.
- Валерий Хорошковский уехал из Украины в 2012 году. По данным СМИ, жил в Монако.
- Перед переездом у него был конфликт с Николаем Азаровым. В декабре 2012 года Хорошковский, находясь на должности первого вице-премьера, написал заявление об увольнении. Официальной причиной в ней была указана "несогласие относительно повторного назначения Николая Азарова на должность премьера".
- В 2014 году Хорошковский баллотировался вторым номером по списку "Сильной Украины" Сергея Тигипко в Верховную Раду. Однако эта партия не прошла в парламент.