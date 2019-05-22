Пресс-служба Хорошковского: В Украине вернулась его жена, а не он сам

В Украину прилетела жена экс-главы СБУ и бывшего вице-премьера времен президентства Януковича Валерия Хорошковского, а не он сам.

Об этом "112.ua" сообщили в его пресс-службе, комментируя информацию в СМИ о возвращении бизнесмена в страну.

Напомним: