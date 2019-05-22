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Зеленський призначив свого представника в Кабміні

Середа, 22 травня 2019, 10:33

Президент Володимир Зеленський призначив Андрія Геруса своїм представником у Кабінеті міністрів.

Відповідний указ 22 травня опублікували на сайті президента.

"Призначити Геруса Андрія Михайловича представником президента України у Кабінеті міністрів України", - йдеться в указі №314.

Андрій Герус був членом команди Зеленського, яку він представив 19 квітня. 

Він був членом Нацкомісії з регулювання енергетики. У НКРЕ активно виступав проти закупівлі трансформаторів, вироблених на підприємстві Костянтина Григоришина, який в ті часи був партнером екс-президента Петра Порошенка.

Був звільнений з посади за власним бажанням.

 
Андрій Герус

Під час Майдану жив і працював у Лондоні, координував акції протесту під житловим комплексом "One Hyde Park", де розташована квартира Ахметова.

У 2015 невдало балотувався до Київради від "Самопомочі".

Зараз очолює Асоціацію споживачів електроенергії, в яку входять великі підприємства, у собівартості продукції яких електроенергія становить більшу частину. Є лобістом зниження тарифу для промисловості.

Активний противник існування схеми збагачування Рината Ахметова за формулою "Роттердам плюс".

"Це формула, яка стала символом корупції. Треба зробити так, щоби новий президент не заробляв на тарифах", - сказав Герус в ефірі під час представлення команди Зе.

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Українська правда

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Теми: ЗеленськийКабінет міністрівпрезидент
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