Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Зеленский назначил своего представителя в Кабмине

Среда, 22 мая 2019, 10:33

Президент Владимир Зеленский назначил Андрея Геруса своим представителем в Кабинете министров.

Соответствующий указ 22 мая опубликовали на сайте президента.

"Назначить Геруса Андрея Михайловича представителем президента Украины в Кабинете министров Украины", - говорится в указе №314.

Андрей Герус был членом команды Зеленского, которую он представил 19 апреля.

Он был членом Нацкомиссии по регулированию энергетики. В НКРЭ активно выступал против закупки трансформаторов, произведенных на предприятии Константина Григоришина, который в те времена был партнером экс-президента Петра Порошенко.

Был уволен с должности по собственному желанию.

 
Андрей Герус

Во время Майдана жил и работал в Лондоне, координировал акции протеста под жилым комплексом "One Hyde Park", где расположена квартира Рината Ахметова.

В 2015 году неудачно баллотировался в Киевраду от "Самопомочи".

Сейчас возглавляет Ассоциацию потребителей электроэнергии, в которую входят крупные предприятия, в себестоимости продукции которых, электроэнергия составляет большую часть. Является лоббистом снижения тарифа для промышленности.

Активный противник существования схемы обогащения Рината Ахметова по формуле "Роттердам плюс".

"Это формула, которая стала символом коррупции. Надо сделать так, чтобы новый президент не зарабатывал на тарифах", - сказал Герус в эфире во время представления команды Зе.

Читайте также: Зе!Банковая. Кого Зеленский назначил в Администрацию президента

Украинская правда
Темы: ЗеленскийКабинет министровпрезидент
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой

Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов

Молниеносно и изящно: в Воздушных силах рассказали, как удалось уничтожить три Су-34

Украина и Польша согласовали план для разблокирования границы

Минобороны обновляет процедуру бронирования от мобилизации работников - ЕВА

Авария в укрытии Киева: школа фигурирует в производстве, прокуроры и следователи проводят осмотр

Все новости...
Зеленский
Зеленский объяснил, какими видит условия вступления Украины в НАТО
Зеленский: Результаты саммита хорошие, с приглашением в НАТО они были бы идеальными
Хотим понимать, что получим приглашение в НАТО, когда ситуация позволит – Зеленский
Последние новости
01:37
"Укрзализныця" запустит дополнительный рейс поезда "Львов-Рахов" в пиковый день перевозок
00:41
ОбновленоРоссияне запускали "Шахеды" по нескольким направлениям
00:40
Минобороны прокомментировало хищения на закупке снарядов: средства будут возвращены
00:21
Верховный суд США отказался ускорить суд над Трампом за штурм Капитолия
23:50
Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой
23:40
Байден подписал рекордный оборонный бюджет США с $300 млн для Украины
23:32
В Донецкой области оккупанты ранили двух волонтеров и фотографа Владу Либерову
22:36
Украинским военнопленным передали гуманитарные посылки и письма из дома
22:00
Генштаб Эстонии: Россия может захватить Авдеевку, но это будет лишь тактическим успехом
21:56
Новый министр аграрной политики Польши впервые поговорил с украинским коллегой
Все новости...
Реклама: