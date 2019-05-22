Зеленский назначил своего представителя в Кабмине

Президент Владимир Зеленский назначил Андрея Геруса своим представителем в Кабинете министров.

Соответствующий указ 22 мая опубликовали на сайте президента.

"Назначить Геруса Андрея Михайловича представителем президента Украины в Кабинете министров Украины", - говорится в указе №314.

Андрей Герус был членом команды Зеленского, которую он представил 19 апреля.

Он был членом Нацкомиссии по регулированию энергетики. В НКРЭ активно выступал против закупки трансформаторов, произведенных на предприятии Константина Григоришина, который в те времена был партнером экс-президента Петра Порошенко.

Был уволен с должности по собственному желанию.

Андрей Герус

Во время Майдана жил и работал в Лондоне, координировал акции протеста под жилым комплексом "One Hyde Park", где расположена квартира Рината Ахметова.

В 2015 году неудачно баллотировался в Киевраду от "Самопомочи".

Сейчас возглавляет Ассоциацию потребителей электроэнергии, в которую входят крупные предприятия, в себестоимости продукции которых, электроэнергия составляет большую часть. Является лоббистом снижения тарифа для промышленности.

Активный противник существования схемы обогащения Рината Ахметова по формуле "Роттердам плюс".

"Это формула, которая стала символом коррупции. Надо сделать так, чтобы новый президент не зарабатывал на тарифах", - сказал Герус в эфире во время представления команды Зе.

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