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Група військових ЗСУ заїхала на окуповані землі і потрапила в полон

Середа, 22 травня 2019, 11:04
Група військових ЗСУ заїхала на окуповані землі і потрапила в полон

У середу зранку вісім військовослужбовців Збройних сил були затримані бойовиками окупованих районів Донецької області.

Про це повідомляє прес-служба Операції об'єднаних сил у Facebook.

Зазначається, що за попередньою інформацією, військові, рухаючись на вантажному автомобілі в районі населеного пункту Новотроїцьке, відхилилися від визначеного маршруту і потрапили на окуповану територію, де були затримані бойовиками збройних формувань РФ.

"Командування Об’єднаних сил вживає всіх можливих заходів для визначення місця перебування та повернення військовослужбовців", - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що військова прокуратура внесла відомості до єдиного державного реєстру досудових розслідувань та проводяться слідчі дії.

Українська правда

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Теми: ООСЗбройні силиДонецька областьокупація
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