Група військових ЗСУ заїхала на окуповані землі і потрапила в полон

17356 переглядів
Середа, 22 травня 2019, 11:04

У середу зранку вісім військовослужбовців Збройних сил були затримані бойовиками окупованих районів Донецької області.

Про це повідомляє прес-служба Операції об'єднаних сил у Facebook.

Зазначається, що за попередньою інформацією, військові, рухаючись на вантажному автомобілі в районі населеного пункту Новотроїцьке, відхилилися від визначеного маршруту і потрапили на окуповану територію, де були затримані бойовиками збройних формувань РФ.

"Командування Об’єднаних сил вживає всіх можливих заходів для визначення місця перебування та повернення військовослужбовців", - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що військова прокуратура внесла відомості до єдиного державного реєстру досудових розслідувань та проводяться слідчі дії.

Українська правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Теми: ООС Збройні сили Донецька область окупація


powered by lun.ua
Матеріали за темою
ООС: Бойовики били з гранатометів і кулеметів, 3 поранених 22 травня 2019, 07:24
Бойовики тричі обстріляли позиції ООС, троє поранених 21 травня 2019, 18:27
Війна на сході: 10 обстрілів за добу, окупанти отримали адекватну відповідь 21 травня 2019, 08:01
Усі новини
Головні новини
Група військових ЗСУ заїхала на окуповані землі і потрапила в полон
На позачерговому засіданні Рада розгляне два питання
Зеленський призначив свого представника в Кабміні
Голова АП про Гройсмана: Нехай іде, колапсу не станеться
Усі новини
тест

Гра престолів: хто кому брат, сестра, родич і коханий?

Досвід

Як знайти роботу. 10 порад від незрячих велосипедистів

дослідження

Зайва вага знижує ризики смерті