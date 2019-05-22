Група військових ЗСУ заїхала на окуповані землі і потрапила в полон
Середа, 22 травня 2019, 11:04
У середу зранку вісім військовослужбовців Збройних сил були затримані бойовиками окупованих районів Донецької області.
Про це повідомляє прес-служба Операції об'єднаних сил у Facebook.
Зазначається, що за попередньою інформацією, військові, рухаючись на вантажному автомобілі в районі населеного пункту Новотроїцьке, відхилилися від визначеного маршруту і потрапили на окуповану територію, де були затримані бойовиками збройних формувань РФ.
"Командування Об’єднаних сил вживає всіх можливих заходів для визначення місця перебування та повернення військовослужбовців", - йдеться у повідомленні.
Повідомляється, що військова прокуратура внесла відомості до єдиного державного реєстру досудових розслідувань та проводяться слідчі дії.
Українська правда