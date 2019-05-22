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Группа военных ВСУ заехала на оккупированные земли и попала в плен

Среда, 22 мая 2019, 11:04
Группа военных ВСУ заехала на оккупированные земли и попала в плен

В среду утром восемь военнослужащих Вооруженных сил были задержаны боевиками оккупированных районов Донецкой области.

Об этом сообщает пресс-служба Операции объединенных сил в Facebook.

Отмечается, что по предварительной информации, военные, двигаясь на грузовом автомобиле в районе населенного пункта Новотроицкое, отклонились от определенного маршрута и попали на оккупированную территорию, где были задержаны боевиками вооруженных формирований РФ.

"Командование Объединенных сил принимает все возможные меры для определения местоположения и возвращения военнослужащих", - говорится в сообщении.

Сообщается, что военная прокуратура внесла сведения в единый государственный реестр досудебных расследований и проводятся следственные действия.

Украинская правда

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Темы: ООСВооруженные силыДонецкая областьоккупация
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