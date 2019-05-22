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З'явився новий рейтинг партій: соціологи показали, хто проходить в Раду

Середа, 22 травня 2019, 12:47
З'явився новий рейтинг партій: соціологи показали, хто проходить в Раду

Лідером електоральних симпатій серед політичних сил в Україні є партія "Слуга народу".

Про це свідчать результати опитування, проведеного Соціологічною групою "Рейтинг".

Зазначається, що  її готові підтримати 43,8% тих, хто має намір голосувати і визначився з симпатіями.

За "Опозиційну платформу – За життя" готові проголосувати 10,5% опитаних, БПП Солідарність – 8,8%, Батьківщину – 7,3%, партію "Сила та честь" Ігоря Смешка – 5,1%, партію Святослава Вакарчука ("Голос" - ред.) – 4,6%, Радикальну партію Олега Ляшка – 3,3%, Опозиційний блок – 3,2%.

Повідомляється, що рейтинг інших партій менше 3%.

 
інфографіка групи "Рейтинг"

За даними соціологів, партія "Слуга народу" – лідер в усіх макрорегіонах, а  "Опозиційна платформа – За життя" та "Опозиційний блок" мають міцні позиції у південно-східних областях, а інших партії, що зберігають шанси на потрапляння до парламенту, – у центрально-західних.

Крім того повідомляється, що партія "Слуга народу" лідер т.зв. "другого вибору".

 
інфографіка групи "Рейтинг"

Її готові підтримати у разі неучасті свого фаворита у виборах, ще 11,4% респондентів, що мають намір голосувати.

За "Опозиційну платформу - За життя" у такому випадку могли б проголосувати ще 7,1%, партію Вакарчука – 6,4%, Батьківщину – 5,1%, партію "Сила і честь" 4,9%, "Опозиційний блок" – 4,3%, Радикальну партію – 3,7%, Громадянську позицію – 3,6%, БПП Солідарність – 3,1%.

Повідомляється, що опитування було проведено з 16 по 21 травня серед населення віком від 18 років і старше, які були опитані методом особистого інтерв'ю.

Вибірка репрезентативна за віком, статтю, регіонами і типом населення. Вибіркова сукупність - 2 тисячі респондентів. Похибка становить не більше 2,2%.

Нагадаємо:

  • Раніше повідомлялося, що партія "Слуга народу", "Опозиційна платформа - За життя", "Блок Петра Порошенка "Солідарність" і ВО "Батьківщина" долають 5%-й бар'єр на парламентських виборах.
  • Зазначалося, згідно з опитуванням центру "Соціальний моніторинг", Українського інституту соціальних досліджень ім.Яременка і Соціологічної групи "Рейтинг", серед тих, хто визначився, і буде голосувати за партію "Слуга народу" готові були проголосувати 39,9% (серед усіх опитаних 29,5%), за "Опозиційну платформу - За життя" - 10,9% (8,1%), "Блок Петра Порошенка "Солідарність"- 10,6% (7,8%), ВО "Батьківщина"- 9,1% (6,7%).
  • Партія Вакарчука набирала б 0,9% голосів тих, хто визначився (0,7% голосів усіх опитаних).

Українська правда

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Теми: партіїВерховна РадасоціологіявибориГолос
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