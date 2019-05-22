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Появился новый рейтинг партий: социологи показали, кто проходит в Раду

Среда, 22 мая 2019, 12:47
Появился новый рейтинг партий: социологи показали, кто проходит в Раду

Лидером электоральных симпатий среди политических сил в Украине является партия "Слуга народа".

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг".

Отмечается, что ее готовы поддержать 43,8% тех, кто намерен голосовать и определился с симпатиями.

За "Оппозиционная платформу - За жизнь" готовы проголосовать 10,5% опрошенных, БПП Солидарность - 8,8%, "Батькивщину" - 7,3%, партию "Сила и честь" Игоря Смешко - 5,1%, партию Святослава Вакарчука ("Голос" - ред.) - 4,6%, Радикальная партия Олега Ляшко - 3,3%, Оппозиционный блок - 3,2%.

Сообщается, что рейтинг других партий менее 3%.

 
инфографика Группы "Рейтинг"

По данным социологов, партия "Слуга народа" - лидер во всех макрорегионах, а "Оппозиционная платформа - За жизнь" и "Оппозиционный блок" имеют прочные позиции в юго-восточных областях, а других партии, сохраняют шансы на попадание в парламент, - в центрально-западных.

Кроме того сообщается, что партия "Слуга народа" лидер т.н. "второго выбора".

 
инфографика Группы "Рейтинг"

Ее готовы поддержать в случае неучастия своего фаворита в выборах, еще 11,4% респондентов, которые намерены голосовать.

За "Оппозиционная платформу - За жизнь" в таком случае могли бы проголосовать еще 7,1%, партию Вакарчука - 6,4%, "Батькивщину" - 5,1%, партию "Сила и честь" 4,9%, "Оппозиционный блок" - 4,3%, Радикальная партия - 3,7%, Гражданскую позицию - 3,6%, БПП Солидарность - 3,1%.

Сообщается, что опрос был проведен с 16 по 21 мая среди населения в возрасте от 18 лет и старше, которые были опрошены методом личного интервью.

Выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу населения. Выборочная совокупность - 2000 респондентов. Погрешность составляет не более 2,2%.

Напомним:

  • Ранее сообщалось, что партия "Слуга народа", "Оппозиционная платформа - За жизнь", "Блок Петра Порошенко "Солидарность" и ВО "Батькивщина" преодолевают 5% -й барьер на парламентских выборах.
  • Отмечалось, согласно опросу центра "Социальный мониторинг", Украинского института социальных исследований Яременко и Социологической группы "Рейтинг", среди тех, кто определился, и будет голосовать за партию "Слуга народа" готовы были проголосовать 39,9% (среди всех опрошенных 29,5%), за "Оппозиционная платформу - за жизнь" - 10,9% (8,1%), "Блок Петра Порошенко" Солидарность "- 10,6% (7,8%), ВО" Батькивщина " - 9,1% (6,7%).
  • Партия Вакарчука набирала бы 0,9% голосов тех, кто определился (0,7% голосов всех опрошенных).

Украинская правда

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Темы: партииВерховная РадасоциологиявиборыГолос
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