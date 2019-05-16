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Прохідний бар'єр в Раду долають 4 партії – соцопитування

Четвер, 16 травня 2019, 11:58
Прохідний бар'єр в Раду долають 4 партії – соцопитування

Партія "Слуга народу", "Опозиційна платформа - За життя", "Блок Петра Порошенка "Солідарність" і ВО "Батьківщина" долають 5%-й бар'єр на парламентських виборах.

Про це свідчать результати спільного соцопитування центру "Соціальний моніторинг", Українського інституту соціальних досліджень ім.Яременка і Соціологічної групи "Рейтинг", повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Так, згідно з соцдослідженням, серед тих, хто визначився, і буде голосувати за партію "Слуга народу" готові проголосувати 39,9% (серед усіх опитаних 29,5%), за "Опозиційну платформу - За життя" - 10,9% (8,1%), "Блок Петра Порошенка "Солідарність"- 10,6% (7,8%), ВО "Батьківщина"- 9,1% (6,7%).

За партію "Честь і сила" Ігоря Смешка проголосували б 5,1% тих, хто визначився (3,8% всіх респондентів), за "Громадянську позицію" Анатолія Гриценка - 5,0% (3,7%), за "Опозиційний блок - партію миру і розвитку"- 3,5% (2,6%), за Радикальну партію Олега Ляшка - 3,3% (2,4%), за ВО "Свобода"- 2,4% (1,8%), за об'єднання "Самопоміч" - 2,0% (1,5%).

Партія Святослава Вакарчука набрала б 0,9% голосів тих, хто визначився (0,7% голосів усіх опитаних).

Всі інші представлені в опитуванні партії набрали б менше 0,5% голосів виборців.

Рейтинг партій
Рейтинг партій
ratinggroup.ua

При цьому 49,3% опитаних сказали, що точно готові брати участь в парламентських виборах, якби вони проходили найближчої неділі, 29,9% - скоріше так, 8,8% опитаних точно б не брали в них участь і 5,5 % – швидше за все ні. А 6,4% респондентів вагалися з відповіддю на запитання.

Відзначається, що дослідження проводилося з 30 квітня по 10 травня в 24 областях України та Києві. Всього було опитано 3 тисячі респондентів. Стандартна похибка вибірки не більше 1,83%.

Нагадаємо:

  • Чергові вибори до українського парламенту мають відбутися 27 жовтня 2019 року.

"Українська правда" в Threads

Теми: Верховна Радавиборисоціологія
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