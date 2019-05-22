Кремль відреагував на "референдум" про примирення України з РФ

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Середа, 22 травня 2019, 13:33

Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що Кремль вважає референдум про відносини з Росією внутрішньою справою України, а Москва чекає від Києва конкретних кроків щодо поліпшення відносин.

Про це він заявив в середу, пише російське видання "ТАСС".

"Це внутрішня справа України, від Києва ми б очікували конкретні кроки, перш за все, в руслі виконання мінських домовленостей, врегулювання внутрішньоукраїнської проблеми, а також в плані нормалізації двосторонніх відносин з Росією", - сказав він.

"Ми чекаємо цих кроків, але поки їх не бачимо", - вважає Пєсков.

Відповідаючи на питання про ставлення Кремля до самої ідеї виносити такі питання на референдум, Пєсков сказав: "Головне, щоб був толк, щоб була ефективність".

Нагадаємо:

  • 21 травня новопризначений голова Адміністрації президента Володимира Зеленського Андрій Богдан в ефірі "112-Україна" зазначив, що допускає проведення референдуму щодо мирних угод з Росією.
  • "Кінцеве рішення, якщо воно буде неоднозначно сприйняте суспільством… може бути винесене на референдум, щоби не якийсь політик приймав рішення, яке розколює суспільство, а щоб сам народ, саме суспільство прийняло таке рішення чи підходять ті, чи інші домовленості", - заявив Богдан.
  • Він додав, що команда президента змушена шукати компроміси.

Українська правда

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Теми: Росія Україна війна референдум


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