Кремль відреагував на "референдум" про примирення України з РФ
Середа, 22 травня 2019, 13:33
Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що Кремль вважає референдум про відносини з Росією внутрішньою справою України, а Москва чекає від Києва конкретних кроків щодо поліпшення відносин.
Про це він заявив в середу, пише російське видання "ТАСС".
"Це внутрішня справа України, від Києва ми б очікували конкретні кроки, перш за все, в руслі виконання мінських домовленостей, врегулювання внутрішньоукраїнської проблеми, а також в плані нормалізації двосторонніх відносин з Росією", - сказав він.
"Ми чекаємо цих кроків, але поки їх не бачимо", - вважає Пєсков.
Відповідаючи на питання про ставлення Кремля до самої ідеї виносити такі питання на референдум, Пєсков сказав: "Головне, щоб був толк, щоб була ефективність".
Нагадаємо:
- 21 травня новопризначений голова Адміністрації президента Володимира Зеленського Андрій Богдан в ефірі "112-Україна" зазначив, що допускає проведення референдуму щодо мирних угод з Росією.
- "Кінцеве рішення, якщо воно буде неоднозначно сприйняте суспільством… може бути винесене на референдум, щоби не якийсь політик приймав рішення, яке розколює суспільство, а щоб сам народ, саме суспільство прийняло таке рішення чи підходять ті, чи інші домовленості", - заявив Богдан.
- Він додав, що команда президента змушена шукати компроміси.
Українська правда