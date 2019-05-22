Кремль відреагував на "референдум" про примирення України з РФ

Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що Кремль вважає референдум про відносини з Росією внутрішньою справою України, а Москва чекає від Києва конкретних кроків щодо поліпшення відносин.

Про це він заявив в середу, пише російське видання "ТАСС".

"Це внутрішня справа України, від Києва ми б очікували конкретні кроки, перш за все, в руслі виконання мінських домовленостей, врегулювання внутрішньоукраїнської проблеми, а також в плані нормалізації двосторонніх відносин з Росією", - сказав він.

"Ми чекаємо цих кроків, але поки їх не бачимо", - вважає Пєсков.

Відповідаючи на питання про ставлення Кремля до самої ідеї виносити такі питання на референдум, Пєсков сказав: "Головне, щоб був толк, щоб була ефективність".

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