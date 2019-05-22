Кремль отреагировал на "референдум" о примирении Украины с РФ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль считает референдум об отношениях с Россией внутренним делом Украины, а Москва ждет от Киева конкретных шагов по улучшению отношений.

Об этом он заявил в среду, пишет российское издание "ТАСС".

"Это внутреннее дело Украины, от Киева мы бы ожидали конкретные шаги, прежде всего, в русле выполнения минских договоренностей, урегулирования внутриукраинской проблемы, а также в плане нормализации двусторонних отношений с Россией", - сказал он.

"Мы ждем этих шагов, но пока их не видим", - считает Песков.

Отвечая на вопрос об отношении Кремля к самой идее выносить такие вопросы на референдум, Песков сказал: "Главное, чтобы был толк, чтобы была эффективность".

Напомним: