Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Богдан припустив винесення на референдум рішення про мирні угоди з Росією

Вівторок, 21 травня 2019, 22:59
Богдан припустив винесення на референдум рішення про мирні угоди з Росією
Фото: Ельдар Сарахман, УП

Голова Адміністрації президента Володимира Зеленського Андрій Богдан допускає проведення референдуму щодо мирних угод з Росією.

Про це він розповів в ефірі "112-Україна".

"Кінцеве рішення, якщо воно буде неоднозначно сприйняте суспільством, якщо там будуть точки, проблемні для сприйняття тими чи іншими, може бути винесене на референдум, щоби не якийсь політик приймав рішення, яке розколює суспільство, а щоб сам народ, саме суспільство прийняло таке рішення чи підходять ті, чи інші домовленості", - заявив Богдан.

Він додав, що команда президента змушена шукати компроміси.

"Ми змушені шукати компроміси. Єдине, Володимир Зеленський сказав, що ми не торгуємо нашими територіями і нашими людьми", - зазначив голова АП.

Водночас він відмовився повідомити деталі.

"Є дуже хороше правило, яке існує в дипломатів, не фіксувати свої червоні лінії до того, як ідеш на переговори", - зауважив Богдан.

Нагадаємо:

  • 21 травня президент Володимир Зеленський призначив главою своєї Адміністрації Андрія Богдана, який є його радником з юридичних питань та юристом олігарха Ігоря Коломойського.

Марія Думанська, УП

"Українська правда" в Threads

Теми: БогданреферендумДонбасРосіяЗлочевський
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський прибув до Норвегії

фотоТріщини в підземці: поліція прийшла з обшуками в "Київський метрополітен"

Байден закликав Конгрес не робити "подарунок Путіну"

Практично неможливо − лідер республіканців у Сенаті про схвалення допомоги Україні до Різдва

фото, відео, доповнено від 6:33Кількість постраждалих від ракетного удару у Києві зросла до 53

США хочуть перемоги України – Байден

Усі новини...
Богдан
Корнієнко порадив Богдану йти до НАБУ щодо "зарплат у конвертах"
Головні новини вівторка і ночі: зарплати "слуг" у конвертах, охорона родини Гогілашвілі
Богдан розповів про щомісячні зарплати "слуг" у конвертах: Платять за потрібні голосування
Останні новини
11:38
фотоУламок впав у двір: Кличко показав вирву, пошкоджений дім, садок і згорілі машини
11:38
Як телефонувати в поліцію Києва, якщо немає звʼязку? Додаткові номери для месенджерів
11:17
фотоСБУ затримала хористку УПЦ МП, яка наводила російські ракети на Запоріжжя
11:10
МВФ підтримав мораторій на виплату Україною держборгу до 2027 року: коли проведуть реструктуризацію
10:43
Зеленський прибув до Норвегії
10:41
Програма з Оленою Кравець на каналі "Дім" отримала з держбюджету понад 27 млн грн у 2023 році
10:39
Жителів Київщини попереджають про вибухи 13 грудня
10:33
Албанія використає ChatGPT для прискорення "євроінтеграційних" змін законодавства
10:26
Нафта здешевшала на тлі невизначеності щодо попиту
10:22
фотоТріщини в підземці: поліція прийшла з обшуками в "Київський метрополітен"
Усі новини...
Реклама: