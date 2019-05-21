Богдан припустив винесення на референдум рішення про мирні угоди з Росією

21923 перегляди
Вівторок, 21 травня 2019, 22:59
Фото: Ельдар Сарахман, УП

Голова Адміністрації президента Володимира Зеленського Андрій Богдан допускає проведення референдуму щодо мирних угод з Росією.

Про це він розповів в ефірі "112-Україна".

"Кінцеве рішення, якщо воно буде неоднозначно сприйняте суспільством, якщо там будуть точки, проблемні для сприйняття тими чи іншими, може бути винесене на референдум, щоби не якийсь політик приймав рішення, яке розколює суспільство, а щоб сам народ, саме суспільство прийняло таке рішення чи підходять ті, чи інші домовленості", - заявив Богдан.

Він додав, що команда президента змушена шукати компроміси.

"Ми змушені шукати компроміси. Єдине, Володимир Зеленський сказав, що ми не торгуємо нашими територіями і нашими людьми", - зазначив голова АП.

Водночас він відмовився повідомити деталі.

"Є дуже хороше правило, яке існує в дипломатів, не фіксувати свої червоні лінії до того, як ідеш на переговори", - зауважив Богдан.

Нагадаємо:

  • 21 травня президент Володимир Зеленський призначив главою своєї Адміністрації Андрія Богдана, який є його радником з юридичних питань та юристом олігарха Ігоря Коломойського.

Марія Думанська, УП

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Теми: Зеленський Росія Донбас референдум


powered by lun.ua
Матеріали за темою
Коломойський каже, що із Зеленським не бачився, але привітав його по SMS 21 травня 2019, 23:18
Новини 21 травня: Розпуск Ради, призначення Зеленського, розслідування щодо Порошенка 21 травня 2019, 22:02
Голова АП Богдан заявив, що призупиняє свою адвокатську діяльність 21 травня 2019, 21:45
Усі новини
Головні новини
Зеркаль відмовилась від посади заступника глави АП - джерела
Коломойський каже, що із Зеленським не бачився, але привітав його по SMS
Богдан припустив винесення на референдум рішення про мирні угоди з Росією
Юрист Коломойського став главою Адміністрації президента Зеленського
Усі новини
їжа

Чому гриби корисні

здоров'я

Як на організм діють ліки проти головного болю

Design

Купити зручний бюстгалтер: як обрати собі ідеальне бра