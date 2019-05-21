Богдан припустив винесення на референдум рішення про мирні угоди з Росією

Голова Адміністрації президента Володимира Зеленського Андрій Богдан допускає проведення референдуму щодо мирних угод з Росією.

Про це він розповів в ефірі "112-Україна".

"Кінцеве рішення, якщо воно буде неоднозначно сприйняте суспільством, якщо там будуть точки, проблемні для сприйняття тими чи іншими, може бути винесене на референдум, щоби не якийсь політик приймав рішення, яке розколює суспільство, а щоб сам народ, саме суспільство прийняло таке рішення чи підходять ті, чи інші домовленості", - заявив Богдан.

Він додав, що команда президента змушена шукати компроміси.

"Ми змушені шукати компроміси. Єдине, Володимир Зеленський сказав, що ми не торгуємо нашими територіями і нашими людьми", - зазначив голова АП.

Водночас він відмовився повідомити деталі.

"Є дуже хороше правило, яке існує в дипломатів, не фіксувати свої червоні лінії до того, як ідеш на переговори", - зауважив Богдан.

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