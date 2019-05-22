Керівник УДО Гелетей подав рапорт на звільнення

10409 переглядів
Середа, 22 травня 2019, 16:59

Начальник Управління Державної охорони Валерій Гелетей заявив, що написав рапорт на звільнення.

Про це він повідомив у Facebook.

За його словами, він вирішив написати рапорт на звільнення після інавгурації, оскільки залишити свій підрозділ напередодні цієї важливої події було б безвідповідально.

"Особовий склад УДО України для мене – друга родина, ми пліч-о-пліч одними з перших у 2014 році були направлені на схід України для виконання завдань за призначенням", - сказав Гелетей.

"Високопрофесійні дії нашого підрозділу народили у кремлівських пропагандистів міф про американський спецназ, який воює на боці України", - додав він і подякував колегам за роботу.

 

Також він побажав своєму наступнику сил, мудрості й наснаги.

Читайте також: Гелетей використовує працівників УДО як слуг своєї родини

Українська правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Теми: УДО


powered by lun.ua
Матеріали за темою
Гелетей засекретив дані про зруйновану пам’ятку на ділянці Порошенка біля Лаври – ЗМІ 15 березня 2019, 10:15
11 замахів на Порошенка попередили торік – Гелетей 31 січня 2019, 12:31
Холодницькому незаконно дали держохорону – Рахункова палата 13 грудня 2018, 13:23
Усі новини
Головні новини
Порошенко порадив Зеленському розвіяти чутки про капітуляцію перед РФ
Порошенко прокоментував розпуск Ради: Зеленський почав з порушення  
Зеленський дав посаду Данилюку — ЗМІ
САП відкрила справу на Порошенка
Усі новини
тест

Гра престолів: хто кому брат, сестра, родич і коханий?

соцмережі

Чому те, що ви публікуєте в соцмережах, може перешкодити вам отримати кредит

їжа

Чому гриби корисні