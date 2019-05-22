Керівник УДО Гелетей подав рапорт на звільнення

Начальник Управління Державної охорони Валерій Гелетей заявив, що написав рапорт на звільнення.

Про це він повідомив у Facebook.

За його словами, він вирішив написати рапорт на звільнення після інавгурації, оскільки залишити свій підрозділ напередодні цієї важливої події було б безвідповідально.

"Особовий склад УДО України для мене – друга родина, ми пліч-о-пліч одними з перших у 2014 році були направлені на схід України для виконання завдань за призначенням", - сказав Гелетей.

"Високопрофесійні дії нашого підрозділу народили у кремлівських пропагандистів міф про американський спецназ, який воює на боці України", - додав він і подякував колегам за роботу.

Також він побажав своєму наступнику сил, мудрості й наснаги.

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