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Начальник УГО Гелетей подал рапорт на увольнение

Среда, 22 мая 2019, 16:59

Начальник Управления Государственной охраны Валерий Гелетей заявил, что написал рапорт на увольнение.

Об этом он сообщил в Facebook.

По его словам, он решил написать рапорт на увольнение после инаугурации, поскольку оставить свое подразделение в преддверии этого важного события было бы безответственно.

"Личный состав УГО Украины для меня - вторая семья, мы бок о бок одними из первых в 2014 году были направлены на восток Украины для выполнения задач по назначению", - сказал Гелетей.

"Высокопрофессиональные действия нашего подразделения родили в кремлевских пропагандистов миф об американском спецназе, который воюет на стороне Украины", - добавил он и поблагодарил коллег за работу.

 

Также он пожелал своему преемнику сил, мудрости и вдохновения.

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Украинская правда

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Темы: УГО
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