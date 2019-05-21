Місія МВФ прибула в Україну на тлі оновлення влади

21 травня в Україні починає роботу місія Міжнародного валютного фонду, аби дати оцінку українським реформам, які уряд зобов’язався провести в межах програми співпраці.

Як повідомляє "Громадське", місія МВФ перебуватиме в Україні 2 тижні.

Протягом цього періоду представники фонду планують провести низку зустрічей з українськими урядовцями.

За підсумками роботи місії мають ухвалити рішення про готовність України до отримання нового траншу у розмірі 1,3 мільярда доларів.

Разом із місією МВФ, в Україні працюватимуть представники ЄС, які ухвалюватимуть рішення про продовження програми макроекономічної допомоги та виділення нового траншу у розмірі 500 мільйонів євро.

Водночас для ЄС ключовою умовою надання траншу є продовження співпраці з МВФ.

Нагадаємо: