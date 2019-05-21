Місія МВФ прибула в Україну на тлі оновлення влади
Вівторок, 21 травня 2019, 08:39
21 травня в Україні починає роботу місія Міжнародного валютного фонду, аби дати оцінку українським реформам, які уряд зобов’язався провести в межах програми співпраці.
Як повідомляє "Громадське", місія МВФ перебуватиме в Україні 2 тижні.
Протягом цього періоду представники фонду планують провести низку зустрічей з українськими урядовцями.
За підсумками роботи місії мають ухвалити рішення про готовність України до отримання нового траншу у розмірі 1,3 мільярда доларів.
Нагадаємо:
- 20 травня Володимир Зеленський вступив на посаду президента України, склавши присягу українському народу.
- Чинний прем’єр-міністр Володимир Гройсман подав у відставку і закликав Володимира Зеленського внести кандидатуру на пост нового прем’єра та міністрів.
- Радник Володимира Зеленського з макроекономічної політики Олег Устенко заявляв, що Україна у короткостроковій перспективі зможе утримати макрофінансову стабільність без чергового траншу МВФ, проте в довгостроковій перспективі потрібно продовжувати співпрацю з фондом.
- 18 грудня 2018 року Рада директорів МВФ затвердила нову кредитну програму для України та ухвалила рішення про виділення першого траншу на 1,4 мільярда доларів. 21 грудня МВФ перерахував Україні перший транш.
- Впродовж 2019 року Україна мала б отримати ще два транші фонду.
- Серед вимог МВФ до України було зрівняння цін на газ для населення з ринковими цінами, проведення реформи у банківському секторі, зменшення розміру дефіциту державного бюджету.
- Також до цих вимог додалось запровадження кримінальної відповідальності за незаконне збагачення, яку Конституційний суд визнав неконституційною.
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