Зеленский встретится с миссией МВФ
Среда, 22 мая 2019, 17:21
Президент Владимир Зеленский проведет встречу с миссией Международного валютного фонда, находящегося в Киеве.
Об этом сообщает сайт главы государства.
"Встреча состоится на следующей неделе, как и было запланировано", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в настоящее время представители миссии проводят встречи с чиновниками.
Министр Кабинета министров Александр Саенко во время форума по реформам в Киеве 22 мая высказал мнение, что роспуск Верховной Рады может повлиять на работу с МВФ.
Однако подтвердил, что миссия МВФ продолжает работу в Украине.
Ранее в четверг в некоторых СМИ появилось сообщение, что миссия МВФ прекратила свою работу в Киеве.
Напомним:
- 21 мая в Украине начала работу миссия Международного валютного фонда, чтобы дать оценку украинским реформам, которые правительство обязалось провести в рамках программы сотрудничества.
- По итогам работы миссии должны принять решение о готовности Украины к получению нового транша в размере 1,3 миллиарда долларов.
- Ранее советник президента Владимира Зеленского по макроэкономической политике Олег Устенко высказывал мнение, что Украина в краткосрочной перспективе сможет удержать макрофинансовую стабильность без очередного транша Международного валютного фонда, однако в долгосрочной перспективе стране необходимо продолжать сотрудничество с МВФ.
Украинская правда