Зеленский встретится с миссией МВФ

Президент Владимир Зеленский проведет встречу с миссией Международного валютного фонда, находящегося в Киеве.

Об этом сообщает сайт главы государства.

"Встреча состоится на следующей неделе, как и было запланировано", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время представители миссии проводят встречи с чиновниками.

Министр Кабинета министров Александр Саенко во время форума по реформам в Киеве 22 мая высказал мнение, что роспуск Верховной Рады может повлиять на работу с МВФ.

Однако подтвердил, что миссия МВФ продолжает работу в Украине.

Ранее в четверг в некоторых СМИ появилось сообщение, что миссия МВФ прекратила свою работу в Киеве.

Напомним: