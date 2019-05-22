Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Зеленский встретится с миссией МВФ

Среда, 22 мая 2019, 17:21

Президент Владимир Зеленский проведет встречу с миссией Международного валютного фонда, находящегося в Киеве.

Об этом сообщает сайт главы государства.

"Встреча состоится на следующей неделе, как и было запланировано", - говорится в сообщении.

 

Отмечается, что в настоящее время представители миссии проводят встречи с чиновниками.

Министр Кабинета министров Александр Саенко во время форума по реформам в Киеве 22 мая высказал мнение, что роспуск Верховной Рады может повлиять на работу с МВФ.

Однако подтвердил, что миссия МВФ продолжает работу в Украине.

Ранее в четверг в некоторых СМИ появилось сообщение, что миссия МВФ прекратила свою работу в Киеве.

Напомним:

  • 21 мая в Украине начала работу миссия Международного валютного фонда, чтобы дать оценку украинским реформам, которые правительство обязалось провести в рамках программы сотрудничества.
  • По итогам работы миссии должны принять решение о готовности Украины к получению нового транша в размере 1,3 миллиарда долларов.
  • Ранее советник президента Владимира Зеленского по макроэкономической политике Олег Устенко высказывал мнение, что Украина в краткосрочной перспективе сможет удержать макрофинансовую стабильность без очередного транша Международного валютного фонда, однако в долгосрочной перспективе стране необходимо продолжать сотрудничество с МВФ.

Украинская правда
Темы: ЗеленскийМВФ
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой

Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов

Молниеносно и изящно: в Воздушных силах рассказали, как удалось уничтожить три Су-34

Украина и Польша согласовали план для разблокирования границы

Минобороны обновляет процедуру бронирования от мобилизации работников - ЕВА

Авария в укрытии Киева: школа фигурирует в производстве, прокуроры и следователи проводят осмотр

Все новости...
Зеленский
60 тысяч тонн агропродукции, которую разбомбила РФ, должны были доставить в Китай - Зеленский
Зеленский: Усиливаем защиту портов, РФ бьет по инфраструктуре "зерновой сделки"
Зеленский: Мир должен ограничить торговлю с РФ, чтобы ни один компонент не попал в оружие
Последние новости
01:37
"Укрзализныця" запустит дополнительный рейс поезда "Львов-Рахов" в пиковый день перевозок
00:41
ОбновленоРоссияне запускали "Шахеды" по нескольким направлениям
00:40
Минобороны прокомментировало хищения на закупке снарядов: средства будут возвращены
00:21
Верховный суд США отказался ускорить суд над Трампом за штурм Капитолия
23:50
Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой
23:40
Байден подписал рекордный оборонный бюджет США с $300 млн для Украины
23:32
В Донецкой области оккупанты ранили двух волонтеров и фотографа Владу Либерову
22:36
Украинским военнопленным передали гуманитарные посылки и письма из дома
22:00
Генштаб Эстонии: Россия может захватить Авдеевку, но это будет лишь тактическим успехом
21:56
Новый министр аграрной политики Польши впервые поговорил с украинским коллегой
Все новости...
Реклама: