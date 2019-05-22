Мін'юст заперечує Зеленському: Богдан потрапляє під люстрацію

26284 перегляди
Середа, 22 травня 2019, 17:23

Посада голови Адміністрації президента прямо вказана у законі про люстрацію, а отже особа, яка призначається на цю посаду, повинна відповідати нормам цього закону.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав заступник міністра Юстиції Сергій Петухов.

"Статус цієї посади за Законом "Про державну службу" не має значення, адже профільний Закон про очищення влади чітко називає цю посаду і не відсилає до закону про державну службу. Так само не є державними службовцями судді та прокурори, на яких поширюються люстраційні обмеження", - написав він.

"Якщо хтось вважає люстраційний закон не справедливим, то це не звільняє його від обов'язку його виконувати", - додав він.

За його словами, обов'язок дотримання вимог законодавства про очищення влади покладений на керівника відповідного органу.

"У реєстрі люстрованих осіб є прізвища людей, які були звільнені після прийняття Закону на основі його положень. Особи, які залишили свої посади до набрання чинності Законом, не внесені в реєстр. Водночас, заборона займати публічні посади до 2024 року поширюється на них так само, як і щодо осіб які внесені в реєстр люстрованих осіб", - написав Петухов.

Про роль Богдана у ЗеКоманді, його зв’язки з Коломойським та інше читайте в інтерв’ю Андрій Богдан: Я сказав Зеленському: "Розумієш, що фільмом "Слуга народу" ти дав людям надію?"

Нагадаємо:

  • 21 травня президент Володимир Зеленський призначив главою своєї Адміністрації Андрія Богдана, який є його радником з юридичних питань та юристом олігарха Ігоря Коломойського.
  • Заступник глави Адміністрації президента Зеленського Руслан Рябошапка заявив, що закон про очищення влади не поширюється на посади в органах державної влади.
  • "Адміністрація президента не є органом державної влади, в адміністрація немає жодних владних повноважень, тому закон про люстрацію не поширюється на будь-які посади в АП, крім тих, які є в апараті", - сказав Рябошапка.
  • Раніше журналісти стверджували, що Андрій Богдан не може протягом 10 років працювати на держслужбі до жовтня 2024 року. Він потрапляє під обмеження, бо двічі обіймав посаду урядового уповноваженого з питань антикорупційної політики за часів президентства Віктора Януковича.

Українська правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Теми: Зеленський Мін'юст


powered by lun.ua
Матеріали за темою
Зеленський призначив заступником глави АП відомого дипломата 22 травня 2019, 17:53
Зеленський зустрінеться з місією МВФ 22 травня 2019, 17:21
Зеленський дав посаду Данилюку — ЗМІ 22 травня 2019, 16:07
Усі новини
Головні новини
Порошенко порадив Зеленському розвіяти чутки про капітуляцію перед РФ
Порошенко прокоментував розпуск Ради: Зеленський почав з порушення  
Зеленський дав посаду Данилюку — ЗМІ
САП відкрила справу на Порошенка
Усі новини
тест

Гра престолів: хто кому брат, сестра, родич і коханий?

соцмережі

Чому те, що ви публікуєте в соцмережах, може перешкодити вам отримати кредит

їжа

Чому гриби корисні