Мін'юст заперечує Зеленському: Богдан потрапляє під люстрацію
Посада голови Адміністрації президента прямо вказана у законі про люстрацію, а отже особа, яка призначається на цю посаду, повинна відповідати нормам цього закону.
Про це на своїй сторінці у Facebook написав заступник міністра Юстиції Сергій Петухов.
"Статус цієї посади за Законом "Про державну службу" не має значення, адже профільний Закон про очищення влади чітко називає цю посаду і не відсилає до закону про державну службу. Так само не є державними службовцями судді та прокурори, на яких поширюються люстраційні обмеження", - написав він.
"Якщо хтось вважає люстраційний закон не справедливим, то це не звільняє його від обов'язку його виконувати", - додав він.
За його словами, обов'язок дотримання вимог законодавства про очищення влади покладений на керівника відповідного органу.
"У реєстрі люстрованих осіб є прізвища людей, які були звільнені після прийняття Закону на основі його положень. Особи, які залишили свої посади до набрання чинності Законом, не внесені в реєстр. Водночас, заборона займати публічні посади до 2024 року поширюється на них так само, як і щодо осіб які внесені в реєстр люстрованих осіб", - написав Петухов.
Про роль Богдана у ЗеКоманді, його зв’язки з Коломойським та інше читайте в інтерв’ю Андрій Богдан: Я сказав Зеленському: "Розумієш, що фільмом "Слуга народу" ти дав людям надію?"
Нагадаємо:
- 21 травня президент Володимир Зеленський призначив главою своєї Адміністрації Андрія Богдана, який є його радником з юридичних питань та юристом олігарха Ігоря Коломойського.
- Заступник глави Адміністрації президента Зеленського Руслан Рябошапка заявив, що закон про очищення влади не поширюється на посади в органах державної влади.
- "Адміністрація президента не є органом державної влади, в адміністрація немає жодних владних повноважень, тому закон про люстрацію не поширюється на будь-які посади в АП, крім тих, які є в апараті", - сказав Рябошапка.
- Раніше журналісти стверджували, що Андрій Богдан не може протягом 10 років працювати на держслужбі до жовтня 2024 року. Він потрапляє під обмеження, бо двічі обіймав посаду урядового уповноваженого з питань антикорупційної політики за часів президентства Віктора Януковича.
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