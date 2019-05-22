Мін'юст заперечує Зеленському: Богдан потрапляє під люстрацію

Посада голови Адміністрації президента прямо вказана у законі про люстрацію, а отже особа, яка призначається на цю посаду, повинна відповідати нормам цього закону.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав заступник міністра Юстиції Сергій Петухов.

"Статус цієї посади за Законом "Про державну службу" не має значення, адже профільний Закон про очищення влади чітко називає цю посаду і не відсилає до закону про державну службу. Так само не є державними службовцями судді та прокурори, на яких поширюються люстраційні обмеження", - написав він.

"Якщо хтось вважає люстраційний закон не справедливим, то це не звільняє його від обов'язку його виконувати", - додав він.

За його словами, обов'язок дотримання вимог законодавства про очищення влади покладений на керівника відповідного органу.

"У реєстрі люстрованих осіб є прізвища людей, які були звільнені після прийняття Закону на основі його положень. Особи, які залишили свої посади до набрання чинності Законом, не внесені в реєстр. Водночас, заборона займати публічні посади до 2024 року поширюється на них так само, як і щодо осіб які внесені в реєстр люстрованих осіб", - написав Петухов.

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