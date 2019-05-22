У Зеленського кажуть, що Богдан не підпадає під люстрацію. За законом – підпадає

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Середа, 22 травня 2019, 14:53
Андрій Богдан
фото: АП

Заступник глави Адміністрації президента Руслан Рябошапка пояснив, чому очільник АП Андрій Богдан не підпадає під закон про люстрацію.

Про це він розповів у кулуарах Верховної Ради 22 травня. 

"Закон про очищення влади не поширюється (поширюється - УП) на посади в органах державної влади. Адміністрація президента не є органом державної влади в адміністрація немає жодних владних повноважень, тому закон про люстрацію не поширюється на будь-які посади в АП, крім тих, які є в апараті", - сказав Рябошапка.

"Очевидно, що голова адміністрації, заступники глави не мають посад в апараті, не є державними службовцями і вони не виконують жодних владних повноважень, тому закон про люстрацію абсолютно чіткий – позиція глави адміністрації не підпадає під його межі", - додав він.

Водночас, у п.5 ст.2 закону "Про очищення влади" йдеться про те, що під люстрацію підпадає глава Адміністрації президента.

Раніше "Схеми" повідомляли, що Богдан потрапляє під обмеження люстраційного закону і не може працювати на держслужбі.

Богдан двічі обіймав посаду урядового уповноваженого з питань антикорупційної політики за часів президентства Віктора Януковича. 

За законом, він не може протягом 10 років працювати на держслужбі з часу вступу закону в силу (тобто до жовтня 2024 року).

Сам Богдан вважає, що він "абсолютно несправедливо" потрапив під закон про люстрацію.

Про роль Богдана у ЗеКоманді, його зв’язки з Коломойським та інше читайте в інтерв’ю Андрій Богдан: Я сказав Зеленському: "Розумієш, що фільмом "Слуга народу" ти дав людям надію?"

Нагадаємо:

  • 21 травня президент Володимир Зеленський призначив главою своєї Адміністрації Андрія Богдана, який є його радником з юридичних питань та юристом олігарха Ігоря Коломойського.
  • 11 квітня журналісти програми "Схеми" в своїй передачі розповіли, що протягом двох останніх років Володимир Зеленський одинадцять разів літав до Женеви, коли там мешкав олігарх Ігор Коломойський, а після його переїзду в Ізраїль влітку 2018-го, Зеленський ще двічі злітав до Тель-Авіва.
  • Журналісти зазначили, що у кожній другій поїздці Зеленського супроводжував юрист олігарха Андрій Богдан, який згодом став головним юридичним радником кампанії Зеленського на виборах президента.
  • У штабі Зеленського спочатку говорили, що Богдан має до них стосунок лише як "давній товариш" шоумена, а пізніше запевняли, що юрист не впливає на погляди Зеленського і є одним із групи юристів, які працюють на ЗеКоманду.

Українська правда

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Теми: Зеленський Адміністрація президента люстрація Богдан


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