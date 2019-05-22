Пристайко вийшов від Зеленського: він думає, як зрушити з мертвої точки

Президент Володимир Зеленський працює над тим, щоб активізувати переговорний процес щодо врегулювання ситуації на Донбасі.

Про це розповів біля будівлі АП новопризначений заступник глави адміністрації президента Вадим Пристайко, передає "Інтерфакс-Україна".

"Ми тільки що кілька годин говорили з президентом про те, яким чином можна зрушити процес, який застряг на мертвій точці: "Мінськ", всі процеси, включаючи миротворчий, Тристоронню контактну групу, "нормандський формат, телефонні переговори лідерів (мова йде про розмову президента Франції, канцлера Німеччини і президента Росії – ред.)", і які відбудуться найближчим часом", - сказав він.

Пристайко зазначив, що українська сторона зараз хоче дізнатися про результати телефонної розмови Володимира Путіна, Еммануеля Макрона і Ангели Меркель, і будемо планувати свої подальші кроки.

Також Пристайко розповів, що курс України на зближення з НАТО закріплено в Конституції, і його підтримує більшість населення країни.

"Курс на НАТО зафіксовано в українській Конституції, і його розділяє щонайменше половина населення України. І більшість нашого парламенту. Я думаю, це всім зрозуміло", - сказав він.

Пристайко наголосив, що ЄС і НАТО - це "ті партнери, без яких Україна не виживе".

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