Пристайко вийшов від Зеленського: він думає, як зрушити з мертвої точки

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Середа, 22 травня 2019, 19:08

Президент Володимир Зеленський працює над тим, щоб активізувати переговорний процес щодо врегулювання ситуації на Донбасі.

Про це розповів біля будівлі АП новопризначений заступник глави адміністрації президента Вадим Пристайко, передає "Інтерфакс-Україна".

"Ми тільки що кілька годин говорили з президентом про те, яким чином можна зрушити процес, який застряг на мертвій точці: "Мінськ", всі процеси, включаючи миротворчий, Тристоронню контактну групу, "нормандський формат, телефонні переговори лідерів (мова йде про розмову президента Франції, канцлера Німеччини і президента Росії – ред.)", і які відбудуться найближчим часом", - сказав він.

Пристайко зазначив, що українська сторона зараз хоче дізнатися про результати телефонної розмови Володимира Путіна, Еммануеля Макрона і Ангели Меркель, і будемо планувати свої подальші кроки.

Також Пристайко розповів, що курс України на зближення з НАТО закріплено в Конституції, і його підтримує більшість населення країни.

"Курс на НАТО зафіксовано в українській Конституції, і його розділяє щонайменше половина населення України. І більшість нашого парламенту. Я думаю, це всім зрозуміло", - сказав він.

Пристайко наголосив, що ЄС і НАТО - це "ті партнери, без яких Україна не виживе".

Нагадаємо:

  • У середу президент Володимир Зеленський призначив посла України при НАТО Вадима Пристайка заступником глави Адміністрації президента.

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Теми: Адміністрація президента Зеленський


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