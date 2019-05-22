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Зеленський призначив заступником глави АП відомого дипломата

Середа, 22 травня 2019, 17:53

Президент Володимир Зеленський призначив посла України при НАТО Вадима Пристайка заступником глави Адміністрації президента.

Відповідний указ №317 від 22 травня оприлюднений на сайті глави держави.

"Призначити Пристайка Вадима Володимировича заступником глави Адміністрації президента України", – йдеться в документі.

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Нагадаємо:

  • 21 травня президент Володимир Зеленський призначив главою своєї Адміністрації Андрія Богдана, який є його радником з юридичних питань та юристом олігарха Ігоря Коломойського.
  • Того ж дня глава держави своїм указом призначив Олену Зеркаль заступником глави Адміністрації президента України.
  • Повідомлялось, що в АП вона куруватиме зовнішньополітичний напрямок.
  • Згодом стало відомо, що Зеркаль відмовилась від посади заступника глави АП, а указ президента Зеленського зник з його офіційного сайту.
  • 22 травня Зеленський видав новий указ про скасування попереднього документу, яким призначав Зеркаль.

Українська правда

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Теми: ЗеленськийАдміністрація президента
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