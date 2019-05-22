Зеленський призначив заступником глави АП відомого дипломата
Президент Володимир Зеленський призначив посла України при НАТО Вадима Пристайка заступником глави Адміністрації президента.
Відповідний указ №317 від 22 травня оприлюднений на сайті глави держави.
"Призначити Пристайка Вадима Володимировича заступником глави Адміністрації президента України", – йдеться в документі.
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Нагадаємо:
- 21 травня президент Володимир Зеленський призначив главою своєї Адміністрації Андрія Богдана, який є його радником з юридичних питань та юристом олігарха Ігоря Коломойського.
- Того ж дня глава держави своїм указом призначив Олену Зеркаль заступником глави Адміністрації президента України.
- Повідомлялось, що в АП вона куруватиме зовнішньополітичний напрямок.
- Згодом стало відомо, що Зеркаль відмовилась від посади заступника глави АП, а указ президента Зеленського зник з його офіційного сайту.
- 22 травня Зеленський видав новий указ про скасування попереднього документу, яким призначав Зеркаль.
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