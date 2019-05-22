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Пристайко вышел от Зеленского: он думает, как сдвинуть с мертвой точки

Среда, 22 мая 2019, 19:08
Пристайко вышел от Зеленского: он думает, как сдвинуть с мертвой точки

Президент Владимир Зеленский работает над тем, чтобы активизировать переговорный процесс по урегулированию ситуации в Донбассе.

Об этом рассказал у здания АП вновь заместитель главы администрации президента Вадим Пристайко, передает "Интерфакс-Украина".

"Мы только что несколько часов говорили с президентом о том, каким образом можно сдвинуть процесс, который застрял на мертвой точке: "Минск", все процессы, включая миротворческий, Трехстороннюю контактную группу, "нормандский формат, телефонные переговоры лидеров (речь идёт о разговоре президента Франции, канцлера Германии и президента России – ред.)", и которые состоятся в ближайшее время", - сказал он.

Пристайко отметил, что украинская сторона сейчас хочет узнать о результатах телефонного разговора Владимира Путина, Эммануэля Макрона и Ангелы Меркель, и будем планировать свои дальнейшие шаги.

Также Пристайко рассказал, что курс Украины на сближение с НАТО закреплен в Конституции, и его поддерживает большинство населения страны.

"Курс на НАТО зафиксировано в украинской Конституции, и его разделяет не менее половины населения Украины. И большинство нашего парламента. Я думаю, это всем понятно", - сказал он.

Пристайко отметил, что ЕС и НАТО - это "те партнеры, без которых Украина не выживет".

Напомним:

  • В среду президент Владимир Зеленский назначил посла Украины при НАТО Вадима Пристайко заместителем главы Администрации президента.

Темы: Администрация президентаЗеленский
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