Бойовики двічі обстріляли позиції ООС з гранатометів, є поранений
Середа, 22 травня 2019, 19:17
Бойовики двічі порушили режим припинення вогню, один військовослужбовець Об'єднаних сил поранений.
Про це повідомляє прес-центр Операції Об’єднаних сил.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Схід" бойовики обстріляли позиції Об'єднаних сил з автоматичних станкових гранатометів біля Мар’їнки.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Північ" бойовики з гранатометів різних систем обстріляли позиції ООС біля Попасної.
Зазначається, що українські військові стріляли у відповідь на обстріли.
В ООС запевнили, що військові контролюють ситуацію на лінії розмежування.
Українська правда