Бойовики двічі обстріляли позиції ООС з гранатометів, є поранений

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Середа, 22 травня 2019, 19:17

Бойовики двічі порушили режим припинення вогню, один військовослужбовець Об'єднаних сил поранений.

Про це повідомляє прес-центр Операції Об’єднаних сил.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Схід" бойовики обстріляли позиції Об'єднаних сил з автоматичних станкових гранатометів біля Мар’їнки.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Північ" бойовики з гранатометів різних систем обстріляли позиції ООС біля Попасної.

Зазначається, що українські військові стріляли у відповідь на обстріли.

В ООС запевнили, що військові контролюють ситуацію на лінії розмежування.

Українська правда

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Теми: Об'єднані сили на Донбасі ООС Донбас ОРДЛО Росія


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