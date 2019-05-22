Бойовики двічі обстріляли позиції ООС з гранатометів, є поранений

Бойовики двічі порушили режим припинення вогню, один військовослужбовець Об'єднаних сил поранений.

Про це повідомляє прес-центр Операції Об’єднаних сил.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Схід" бойовики обстріляли позиції Об'єднаних сил з автоматичних станкових гранатометів біля Мар’їнки.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Північ" бойовики з гранатометів різних систем обстріляли позиції ООС біля Попасної.

Зазначається, що українські військові стріляли у відповідь на обстріли.

В ООС запевнили, що військові контролюють ситуацію на лінії розмежування.