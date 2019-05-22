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Боевики дважды обстреляли позиции ООС из гранатометов, есть раненый

Среда, 22 мая 2019, 19:17

Боевики дважды нарушили режим прекращения огня, один военнослужащий Объединенных сил ранен.

Об этом сообщает пресс-центр Операции Объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" боевики обстреляли позиции Объединенных сил из автоматических станковых гранатометов у Марьинки.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" боевики из гранатометов различных систем обстреляли позиции ООС у Попасной.

Отмечается, что украинские военные стреляли в ответ на обстрелы.

В ООС заверили, что военные контролируют ситуацию на линии разграничения.

Украинская правда
Темы: Объединенные силы на ДонбассеООСДонбассОРДЛОРосcия
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