Боевики дважды обстреляли позиции ООС из гранатометов, есть раненый

Боевики дважды нарушили режим прекращения огня, один военнослужащий Объединенных сил ранен.

Об этом сообщает пресс-центр Операции Объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" боевики обстреляли позиции Объединенных сил из автоматических станковых гранатометов у Марьинки.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" боевики из гранатометов различных систем обстреляли позиции ООС у Попасной.

Отмечается, что украинские военные стреляли в ответ на обстрелы.

В ООС заверили, что военные контролируют ситуацию на линии разграничения.