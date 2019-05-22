Боевики дважды обстреляли позиции ООС из гранатометов, есть раненый
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Среда, 22 мая 2019, 19:17
Боевики дважды нарушили режим прекращения огня, один военнослужащий Объединенных сил ранен.
Об этом сообщает пресс-центр Операции Объединенных сил.
В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" боевики обстреляли позиции Объединенных сил из автоматических станковых гранатометов у Марьинки.
В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" боевики из гранатометов различных систем обстреляли позиции ООС у Попасной.
Отмечается, что украинские военные стреляли в ответ на обстрелы.
В ООС заверили, что военные контролируют ситуацию на линии разграничения.
Украинская правда
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