Журнал The Ring оновив рейтинг: Ломаченко залишається найкращим боксером світу

Авторитетний журнал Ring оновив свій рейтинг кращих боксерів світу незалежно від вагової категорії (P4P).

Про це повідомляє isport.ua.

Перше місце в ньому як і раніше утримує чемпіон світу за версіями WBA Super і WBO в легкій вазі Василь Ломаченко. Крім нього в десятку входить Олександр Усик, який досі володіє трьома поясами у важкій вазі (IBF, WBO і WBC), але вже готовий до виступу в суперважкій категорії.

Друге місце в рейтингу займає чемпіон світу за версією WBO в напівсередній вазі Теренс Кроуфорд, а топ-3 замикає чемпіон світу в середній вазі за версіями WBC, WBA Super і IBF Сауль Альварес.

У топ-10 знайшлося також місце і Майкі Гарсії, який в минулому поєдинку програв Еррол Спенсу. Майки посідає дев'яте місце.

Рейтинг P4P

Василь Ломаченко Теренс Кроуфорд Сауль Альварес Наоя Іноуе Олександр Усик Еррол Спенс Геннадій Головкін Хуан Франсиско Естрада Майкі Гарсія Донні Ньетес

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