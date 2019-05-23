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Журнал The Ring оновив рейтинг: Ломаченко залишається найкращим боксером світу

Четвер, 23 травня 2019, 00:34

Авторитетний журнал Ring оновив свій рейтинг кращих боксерів світу незалежно від вагової категорії (P4P).

Про це повідомляє isport.ua.

Перше місце в ньому як і раніше утримує чемпіон світу за версіями WBA Super і WBO в легкій вазі Василь Ломаченко. Крім нього в десятку входить Олександр Усик, який досі володіє трьома поясами у важкій вазі (IBF, WBO і WBC), але вже готовий до виступу в суперважкій категорії.

Друге місце в рейтингу займає чемпіон світу за версією WBO в напівсередній вазі Теренс Кроуфорд, а топ-3 замикає чемпіон світу в середній вазі за версіями WBC, WBA Super і IBF Сауль Альварес.

У топ-10 знайшлося також місце і Майкі Гарсії, який в минулому поєдинку програв Еррол Спенсу. Майки посідає дев'яте місце.

Рейтинг P4P

  1. Василь Ломаченко
  2. Теренс Кроуфорд
  3. Сауль Альварес
  4. Наоя Іноуе
  5. Олександр Усик
  6. Еррол Спенс
  7. Геннадій Головкін
  8. Хуан Франсиско Естрада
  9. Майкі Гарсія
  10. Донні Ньетес

Нагадаємо:

  • Василь Ломаченко в 2018 році став володарем 2 чемпіонських титулів в легкій вазі - WBA і WBO.
  • Асоціація журналістів Америки, які пишуть про бокс, знову визнала його кращим pound-for-pound боксером світу.
  • Батько та тренер боксера - Анатолій Ломаченко - став тренером року за версією видання Sports Illustrated.

Теми: спортрейтинг
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