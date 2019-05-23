Журнал The Ring оновив рейтинг: Ломаченко залишається найкращим боксером світу
Четвер, 23 травня 2019, 00:34
Авторитетний журнал Ring оновив свій рейтинг кращих боксерів світу незалежно від вагової категорії (P4P).
Про це повідомляє isport.ua.
Перше місце в ньому як і раніше утримує чемпіон світу за версіями WBA Super і WBO в легкій вазі Василь Ломаченко. Крім нього в десятку входить Олександр Усик, який досі володіє трьома поясами у важкій вазі (IBF, WBO і WBC), але вже готовий до виступу в суперважкій категорії.
Друге місце в рейтингу займає чемпіон світу за версією WBO в напівсередній вазі Теренс Кроуфорд, а топ-3 замикає чемпіон світу в середній вазі за версіями WBC, WBA Super і IBF Сауль Альварес.
У топ-10 знайшлося також місце і Майкі Гарсії, який в минулому поєдинку програв Еррол Спенсу. Майки посідає дев'яте місце.
Рейтинг P4P
- Василь Ломаченко
- Теренс Кроуфорд
- Сауль Альварес
- Наоя Іноуе
- Олександр Усик
- Еррол Спенс
- Геннадій Головкін
- Хуан Франсиско Естрада
- Майкі Гарсія
- Донні Ньетес
Нагадаємо:
- Василь Ломаченко в 2018 році став володарем 2 чемпіонських титулів в легкій вазі - WBA і WBO.
- Асоціація журналістів Америки, які пишуть про бокс, знову визнала його кращим pound-for-pound боксером світу.
- Батько та тренер боксера - Анатолій Ломаченко - став тренером року за версією видання Sports Illustrated.