Журнал The Ring обновил рейтинг: Ломаченко остается лучшим боксером мира

358 просмотров
Четверг, 23 мая 2019, 00:34

Авторитетный журнал Ring обновил свой рейтинг лучших боксеров мира вне зависимости от весовой категории (P4P).

Об этом сообщает isport.ua.

Первое место в нем по-прежнему удерживает чемпион мира по версиям WBA Super и WBO в легком весе Василий Ломаченко. Помимо него в десятку входит Александр Усик, все еще владеющий тремя поясами в тяжелом весе (IBF, WBO и WBC), но уже готовый к выступлению в супертяжелой категории.

Второе место в рейтинге занимает чемпион мира по версии WBO в полусреднем весе Теренс Кроуфорд, а топ-3 замыкает чемпион мира в среднем весе по версиям WBC, WBA Super и IBF Сауль Альварес.

В топ-10 нашлось также место и Майки Гарсии, который в минувшем поединке проиграл Эрролу Спенсу. Майки занимает девятое место.

Рейтинг P4P

  1. Василий Ломаченко
    2. Теренс Кроуфорд
    3. Сауль Альварес
    4. Наоя Иноуэ
    5. Александр Усик
    6. Эррол Спенс
    7. Геннадий Головкин
    8. Хуан Франсиско Эстрада
    9. Майки Гарсия
    10. Донни Ньетес

Напомним:

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: спорт рейтинг


powered by lun.ua
Материалы по теме
"Динамо" победило "Мариуполь" в матче 29-го тура Премьер-лиги 18 мая 2019, 19:18
"Шахтер" обыграл "Александрию" и увеличил отрыв от "Динамо" до 11 очков 11 мая 2019, 21:42
28 тур Премьер-лиги: "Динамо" упускает победу над "Зарей" 11 мая 2019, 19:22
Все новости
Главные новости
Саакашвили просит Зеленского вернуть ему гражданство
Зеленский призывает "зробити разом" депутатов, которые провалили его законы
Порошенко посоветовал Зеленскому развеять слухи о капитуляции перед РФ
Порошенко прокомментировал роспуск Рады: Зеленский начал с нарушения
Все новости
исследование

Каждый восьмой украинский подросток зависим от соцсетей

психология

15 вопросов, которые стоит задавать детям для улучшения их мышления

здоровье

Теряете сознание? 5 причин не бежать сразу к врачу

Поиск по сайту
Архив
Весь архів