Журнал The Ring обновил рейтинг: Ломаченко остается лучшим боксером мира

Авторитетный журнал Ring обновил свой рейтинг лучших боксеров мира вне зависимости от весовой категории (P4P).

Об этом сообщает isport.ua.

Первое место в нем по-прежнему удерживает чемпион мира по версиям WBA Super и WBO в легком весе Василий Ломаченко. Помимо него в десятку входит Александр Усик, все еще владеющий тремя поясами в тяжелом весе (IBF, WBO и WBC), но уже готовый к выступлению в супертяжелой категории.

Второе место в рейтинге занимает чемпион мира по версии WBO в полусреднем весе Теренс Кроуфорд, а топ-3 замыкает чемпион мира в среднем весе по версиям WBC, WBA Super и IBF Сауль Альварес.

В топ-10 нашлось также место и Майки Гарсии, который в минувшем поединке проиграл Эрролу Спенсу. Майки занимает девятое место.

Рейтинг P4P

Василий Ломаченко

2. Теренс Кроуфорд

3. Сауль Альварес

4. Наоя Иноуэ

5. Александр Усик

6. Эррол Спенс

7. Геннадий Головкин

8. Хуан Франсиско Эстрада

9. Майки Гарсия

10. Донни Ньетес

Напомним: