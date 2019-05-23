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Доба в ООС: 5 обстрілів, окупанти зазнали втрат у живій силі і техніці

Четвер, 23 травня 2019, 07:53

Минулої доби збройні формування Російської Федерації п'ять разів порушили режим припинення вогню, з них двічі – із застосуванням заборонених Мінськими угодами артилерійських систем калібру 122 мм та мінометів калібрів 120 і 82 мм.

Про це повідомляє прес-центр ООС.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник два рази обстріляв позиції Об'єднаних сил поблизу міста Мар’їнка з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" позиції українських захисників були обстріляні тричі:

  • поблизу населеного пункту Золоте-4 – з артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібрів 120 і 82 мм, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів;
  • в районі населеного пункту Новолександрівка – з мінометів калібру 82 мм;
  • біля міста Попасна – з гранатометів різних систем.

Внаслідок обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення. Як зазначається на кожний обстріл противник отримав адекватну відповідь.

За даними розвідки Об'єднаних сил, 22 травня двох окупантів було знищено, ще одного – поранено. Також ворог втратив одну бойову машину піхоти та один військовий вантажний автомобіль.

Станом на 7:00 23 травня обстрілів з боку збройних формувань Російської Федерації не зафіксовано.

Теми: ООСбойові дії
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