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Сутки в ООС: 5 обстрелов, оккупанты понесли потери в живой силе и технике

Четверг, 23 мая 2019, 07:53

За прошедшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации пять раз нарушили режим прекращения огня, из них дважды - с применением запрещенных Минскими соглашениями артиллерийских систем калибра 122 мм и минометов калибров 120 и 82 мм.

Об этом сообщает пресс-центр ООС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник два раза обстрелял позиции Объединенных сил вблизи города Марьинка из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции украинских защитников были обстреляны три раза:

  • вблизи населенного пункта Золотое-4 - из артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибров 120 и 82 мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;
  • в районе населенного пункта Новолександривка - из минометов калибра 82 мм;
  • у города Попасная - из гранатометов различных систем.

Вследствие обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Как отмечается на каждый обстрел противник получил адекватный ответ.

По данным разведки Объединенных сил, 22 мая двое оккупантов были уничтожены, еще один - ранен. Также враг потерял одну боевую машину пехоты и один военный грузовой автомобиль.

По состоянию на 7:00 23 мая обстрелов со стороны вооруженных формирований Российской Федерации не зафиксировано.

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Темы: ООСбоевые действия
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