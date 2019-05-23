Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Нардеп з "Самопомочі" виграла суд у НАЗК щодо перевірки її декларацій

Четвер, 23 травня 2019, 11:08

Народний депутат від „Самопомочі" Олена Сотник виграла суд проти Національного агентства з запобігання корупції щодо повторної перевірки її декларацій.

Про це нардеп повідомила у Facebook.

"Пост про перемогу над некомпетентністю та свавіллям в НАЗК. Ми перемогли у спорі з НАЗК у двох судових інстанціях, відповідно, рішення набрало законної сили", - написала Сотник.

Вона відзначила, що суд першої інстанції та апеляційний адмінсуд визнали, що НАЗК порушила законну процедуру, коли скасовувала попередню повну перевірку декларацій Сотник і призначала нову.

"Така поведінка органу лише підтверджує, що працівники не дотримуються принципу недопустимості зловживання повноваженнями та свавільно користуються ними", - написала нардеп.

"При цьому саме НАЗК погоджується із тим, що неналежно виконує свої функції, так як одним із аргументів апелянта стосовно необхідності проведення перевірки є "неналежним чином проведена попередня перевірка"", - додала Сотник.

Вона нагадала, що повна перевірка декларації може проводитися лише один раз, для цього законодавство надає до 90 днів.

"Підчас перевірок у мене витребували неодноразово всі можливі документи по кожній цифрі чи відомостям, зазначеним в декларації, але навіть за цих умов ще жодного разу не отримала результатів. До речі така сама історія з перевіркою моєї декларації за 2017 рік", - написала Сотник.

Вона наголосила, що вихід із такої ситуації один – перезавантаження НАЗК.

"Інакше ми так і будемо безрезультатно товктися на місці, і замість боротьби з корупцією цей орган буде створювати проблеми та тиск незручним депутатам та посадовцям", - підсумувала нардеп.

Нагадаємо: 

  • У березні 2018 року НАЗК повідомляло, що проведе повну перевірку електронних декларацій 14-ти осіб за 2015 та 2016 роки, серед яких нардепи Олег Ляшко, Андрій Лозовий, Олена Сотник, Євген Балицький, Нестор Шуфрич та інші.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: СамопомічНАЗКдеклараціїсуд
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський прибув до Норвегії

фотоТріщини в підземці: поліція прийшла з обшуками в "Київський метрополітен"

Байден закликав Конгрес не робити "подарунок Путіну"

Практично неможливо − лідер республіканців у Сенаті про схвалення допомоги Україні до Різдва

фото, відео, доповнено від 6:33Кількість постраждалих від ракетного удару у Києві зросла до 53

США хочуть перемоги України – Байден

Усі новини...
Самопоміч
За крісло мера Чернівців позмагаються кандидати, пов'язані з ОПЗЖ і "Самопоміччю"
Всі на Львів. Як Садовий і соратники Порошенка за крісло мера воювали
Заступниця Бородянського також пішла з Кабміну
Останні новини
11:51
У Жеваго заявили про порушення при продажі Нацбанком Білоцерківської ТЕЦ: "штучно занизили ціну"
11:50
Відповідальність за атаку на "Київстар" взяли на себе російські хакери
11:38
Росія запускає "Шахеди" з нового місця в Криму, щоб заплутати українську ППО − розвідка Британії
11:38
фотоУламок впав у двір: Кличко показав вирву, пошкоджений дім, садок і згорілі машини
11:38
Як телефонувати в поліцію Києва, якщо немає звʼязку? Додаткові номери для месенджерів
11:17
фотоСБУ затримала хористку УПЦ МП, яка наводила російські ракети на Запоріжжя
11:10
МВФ підтримав мораторій на виплату Україною держборгу до 2027 року: коли проведуть реструктуризацію
10:43
Зеленський прибув до Норвегії
10:41
Програма з Оленою Кравець на каналі "Дім" отримала з держбюджету понад 27 млн грн у 2023 році
10:39
Жителів Київщини попереджають про вибухи 13 грудня
Усі новини...
Реклама: