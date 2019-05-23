Нардеп з "Самопомочі" виграла суд у НАЗК щодо перевірки її декларацій

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Четвер, 23 травня 2019, 11:08

Народний депутат від „Самопомочі" Олена Сотник виграла суд проти Національного агентства з запобігання корупції щодо повторної перевірки її декларацій.

Про це нардеп повідомила у Facebook.

"Пост про перемогу над некомпетентністю та свавіллям в НАЗК. Ми перемогли у спорі з НАЗК у двох судових інстанціях, відповідно, рішення набрало законної сили", - написала Сотник.

Вона відзначила, що суд першої інстанції та апеляційний адмінсуд визнали, що НАЗК порушила законну процедуру, коли скасовувала попередню повну перевірку декларацій Сотник і призначала нову.

"Така поведінка органу лише підтверджує, що працівники не дотримуються принципу недопустимості зловживання повноваженнями та свавільно користуються ними", - написала нардеп.

"При цьому саме НАЗК погоджується із тим, що неналежно виконує свої функції, так як одним із аргументів апелянта стосовно необхідності проведення перевірки є "неналежним чином проведена попередня перевірка"", - додала Сотник.

Вона нагадала, що повна перевірка декларації може проводитися лише один раз, для цього законодавство надає до 90 днів.

"Підчас перевірок у мене витребували неодноразово всі можливі документи по кожній цифрі чи відомостям, зазначеним в декларації, але навіть за цих умов ще жодного разу не отримала результатів. До речі така сама історія з перевіркою моєї декларації за 2017 рік", - написала Сотник.

Вона наголосила, що вихід із такої ситуації один – перезавантаження НАЗК.

"Інакше ми так і будемо безрезультатно товктися на місці, і замість боротьби з корупцією цей орган буде створювати проблеми та тиск незручним депутатам та посадовцям", - підсумувала нардеп.

Нагадаємо: 

  • У березні 2018 року НАЗК повідомляло, що проведе повну перевірку електронних декларацій 14-ти осіб за 2015 та 2016 роки, серед яких нардепи Олег Ляшко, Андрій Лозовий, Олена Сотник, Євген Балицький, Нестор Шуфрич та інші.

Українська правда

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Теми: Самопоміч НАЗК декларації суд


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