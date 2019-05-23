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Нардеп от "Самопомочи" выиграла суд у НАПК по проверке ее деклараций

Четверг, 23 мая 2019, 11:08

Народный депутат от "Самопомочи" Елена Сотник выиграла суд против Национального агентства по предупреждению коррупции относительно повторной проверки ее деклараций.

Об этом нардеп сообщил в Facebook.

"Пост о победе над некомпетентностью и произволом в НАПК. Мы победили в споре с НАПК в двух судебных инстанциях, соответственно, решение вступило в законную силу", - написала Сотник.

Она отметила, что суд первой инстанции и апелляционный админсуд признали, что НАПК нарушила законную процедуру, когда отменяла предварительную полную проверку деклараций Сотник и назначала новую.

"Такое поведение органа лишь подтверждает, что сотрудники не придерживаются принципа недопустимости злоупотребления полномочиями и произвольно пользуются ими", - написала нардеп.

"При этом само НАПК согласно с тем, что ненадлежащим образом выполняет свои функции, так как одним из аргументов апеллянта о необходимости проведения проверки является "ненадлежащим образом проведенная предварительная проверка"", - добавила Сотник.

Она напомнила, что полная проверка декларации может проводиться только один раз, для этого законодательство предоставляет до 90 дней.

"Во время проверок у меня потребовали неоднократно все возможные документы по каждой цифре или сведениям, указанным в декларации, но даже при этих условиях еще ни разу не получила результатов. Кстати такая же история с проверкой моей декларации за 2017 год", - написала Сотник.

Она подчеркнула, что выход из такой ситуации один – перезагрузка НАПК.

"Иначе мы так и будем безрезультатно топтаться на месте, и вместо борьбы с коррупцией этот орган будет создавать проблемы и давление неудобным депутатам и чиновникам", - подытожила нардеп.

Напомним: 

  • В марте 2018 года НАПК сообщало, что проведет полную проверку электронных деклараций 14-ти человек за 2015 и 2016 годы, среди которых нардепы Олег Ляшко, Андрей Лозовой, Елена Сотник, Евгений Балицкий, Нестор Шуфрич и другие.

Украинская правда

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Темы: СамопомичНАПКдекларациисуд
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