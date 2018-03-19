НАЗК перевірить декларації Ляшка, Лозового, Шуфрича та інших нардепів
Національне агентство з питань запобігання корупції проведе повну перевірку електронних декларацій 14-ти осіб за 2015 та 2016 роки, серед яких нардепи Олег Ляшко, Андрій Лозовий, Олена Сотник, Євген Балицький, Нестор Шуфрич та інші.
Про це повідомляє прес-служба НАЗК.
Зазначається, що співробітники Нацагентства розпочнуть перевірку щодо:
- Депутата Малоданилівської об’єднаної територіальної громади Дергачівського району Харківської області Олександра Заболотного, за 2016 рік.
- Начальника відділу розшуку та опрацювання матеріалів дорожньо-транспортної пригоди Управління патрульної поліції в Одеській області Департаменту патрульної поліції Святослава Ільєва, за 2015 рік.
- Президента Національної академії державного управління при президентові України Василя Куйбіди, за 2016 рік.
- Народного депутата України VIII скликання Дмитра Святаша, за 2015 та 2016 роки.
- Начальника слідчого відділу Управління з розслідування злочинів, вчинених на тимчасово окупованих територіях України, Генеральної прокуратури України, Олега Трачука, за 2015 та 2016 роки.
- Директора Департаменту оперативної діяльності Адміністрації Державної прикордонної служби України Петра Цигикала, за 2015 та 2016 роки.
- Судді Кіровоградського районного суду міста Кіровограда Ірини Антипової, за 2015 та 2016 роки.
- Народного депутата України VIII скликання Євгена Балицького, за 2015 рік.
- Народного депутата України VIII скликання Андрія Лозового, за 2015 рік (виправленої).
- Народного депутата України VIII скликання Олега Ляшка, за 2015 рік (виправленої).
- Завідувача сектору по роботі з персоналом територіального управління Державної судової адміністрації у м. Києві Світлани Павлюк, за 2015 та 2016 роки.
- Народного депутата України VIII скликання Олени Сотник, за 2015 рік (виправленої) та 2016 рік (виправленої).
- Судді Мелітопольського міськрайонного суду Запорізької області Віктора Фоміна, за 2015 та 2016 роки.
- Народного депутата України VIII скликання Нестора Шуфрича, за 2015 рік (виправленої).
Повідомляється, що проведення повних перевірок розпочинається за інформацією щодо можливих недостовірних відомостей у деклараціях, яка надійшла до відомства у вигляді звернень від юридичних та фізичних осіб.
Розпочаті перевірки декларацій триватимуть 60 календарних днів.
Раніше повідомлялося, що Національне агентство з питань запобігання корупції проводить повну перевірку 456 електронних декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за 2015-2016 роки.