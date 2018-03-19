НАЗК перевірить декларації Ляшка, Лозового, Шуфрича та інших нардепів

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Понеділок, 19 березня 2018, 10:41

Національне агентство з питань запобігання корупції проведе повну перевірку електронних декларацій 14-ти осіб за 2015 та 2016 роки, серед яких нардепи Олег Ляшко, Андрій Лозовий, Олена Сотник, Євген Балицький, Нестор Шуфрич та інші.

Про це повідомляє прес-служба НАЗК.

Зазначається, що співробітники Нацагентства розпочнуть перевірку щодо:

  1. Депутата Малоданилівської об’єднаної територіальної громади Дергачівського району Харківської області Олександра Заболотного, за 2016 рік.
  2. Начальника відділу розшуку та опрацювання матеріалів дорожньо-транспортної пригоди Управління патрульної поліції в Одеській області Департаменту патрульної поліції Святослава  Ільєва, за 2015 рік.
  3. Президента Національної академії державного управління при президентові України Василя Куйбіди, за 2016 рік.
  4. Народного депутата України VIII скликання Дмитра Святаша, за 2015 та 2016 роки.
  5. Начальника слідчого відділу Управління з розслідування злочинів, вчинених на тимчасово окупованих територіях України, Генеральної прокуратури України, Олега Трачука, за 2015 та 2016 роки.
  6. Директора Департаменту оперативної діяльності Адміністрації Державної прикордонної служби України Петра Цигикала, за 2015 та 2016 роки.
  7. Судді Кіровоградського районного суду міста Кіровограда Ірини Антипової, за 2015 та 2016 роки.
  8. Народного депутата України VIII скликання Євгена Балицького, за 2015 рік.
  9. Народного депутата України VIII скликання Андрія Лозового, за 2015 рік (виправленої).
  10. Народного депутата України VIII скликання Олега Ляшка, за 2015 рік (виправленої).
  11. Завідувача сектору по роботі з персоналом територіального управління Державної судової адміністрації у м. Києві Світлани Павлюк, за 2015 та 2016 роки.
  12. Народного депутата України VIII скликання Олени Сотник, за 2015 рік (виправленої) та 2016 рік (виправленої).
  13. Судді Мелітопольського міськрайонного суду Запорізької області Віктора Фоміна,  за 2015 та 2016 роки.
  14. Народного депутата України VIII скликання Нестора Шуфрича, за 2015 рік (виправленої).

Повідомляється, що проведення повних перевірок розпочинається за інформацією щодо можливих недостовірних відомостей у деклараціях, яка надійшла до відомства у вигляді звернень від юридичних та фізичних осіб.

Розпочаті перевірки декларацій триватимуть 60 календарних днів.

Раніше повідомлялося, що Національне агентство з питань запобігання корупції проводить повну перевірку 456 електронних декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за 2015-2016 роки.

Українська правда
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Теми: НАЗК декларації Ляшко Шуфрич Лозовой
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