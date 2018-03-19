НАЗК перевірить декларації Ляшка, Лозового, Шуфрича та інших нардепів

Національне агентство з питань запобігання корупції проведе повну перевірку електронних декларацій 14-ти осіб за 2015 та 2016 роки, серед яких нардепи Олег Ляшко, Андрій Лозовий, Олена Сотник, Євген Балицький, Нестор Шуфрич та інші.

Про це повідомляє прес-служба НАЗК.

Зазначається, що співробітники Нацагентства розпочнуть перевірку щодо:

Депутата Малоданилівської об’єднаної територіальної громади Дергачівського району Харківської області Олександра Заболотного , за 2016 рік. Начальника відділу розшуку та опрацювання матеріалів дорожньо-транспортної пригоди Управління патрульної поліції в Одеській області Департаменту патрульної поліції Святослава Ільєва, за 2015 рік. Президента Національної академії державного управління при президентові України Василя Куйбіди , за 2016 рік. Народного депутата України VIII скликання Дмитра Святаша , за 2015 та 2016 роки. Начальника слідчого відділу Управління з розслідування злочинів, вчинених на тимчасово окупованих територіях України, Генеральної прокуратури України, Олега Трачука , за 2015 та 2016 роки. Директора Департаменту оперативної діяльності Адміністрації Державної прикордонної служби України Петра Цигикала , за 2015 та 2016 роки. Судді Кіровоградського районного суду міста Кіровограда Ірини Антипової , за 2015 та 2016 роки. Народного депутата України VIII скликання Євгена Балицького , за 2015 рік. Народного депутата України VIII скликання Андрія Лозового , за 2015 рік (виправленої). Народного депутата України VIII скликання Олега Ляшка , за 2015 рік (виправленої). Завідувача сектору по роботі з персоналом територіального управління Державної судової адміністрації у м. Києві Світлани Павлюк , за 2015 та 2016 роки. Народного депутата України VIII скликання Олени Сотник , за 2015 рік (виправленої) та 2016 рік (виправленої). Судді Мелітопольського міськрайонного суду Запорізької області Віктора Фоміна , за 2015 та 2016 роки. Народного депутата України VIII скликання Нестора Шуфрича , за 2015 рік (виправленої).

Повідомляється, що проведення повних перевірок розпочинається за інформацією щодо можливих недостовірних відомостей у деклараціях, яка надійшла до відомства у вигляді звернень від юридичних та фізичних осіб.

Розпочаті перевірки декларацій триватимуть 60 календарних днів.

Раніше повідомлялося, що Національне агентство з питань запобігання корупції проводить повну перевірку 456 електронних декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за 2015-2016 роки.