У лікарні помер боєць ООС, за життя якого лікарі боролися 5 діб
У Дніпрі помер важкопоранений військовослужбовець зі Львова, за життя якого п’ять діб боролися лікарі.
Про це повідомив заступник головного лікаря Дніпропетровської обласної клінічної лікарні імені Мечникова Олександр Толубаєв.
"Важке черепно-мозкове поранення. Тривала нейрохірургічна операція, складна боротьба за життя в реанімації. Вдень і вночі анестезіологи і нейрохірурги робили все, навіть неможливе. На жаль, цього разу смерть була сильніша.. Серце Романа зупинилось о 23.15...", – пише лікар.
За словами лікарів, 48-річний уродженець Львова 18 травня отримав кульове поранення поблизу Кримського на Луганщині.
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