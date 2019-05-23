У лікарні помер боєць ООС, за життя якого лікарі боролися 5 діб

У Дніпрі помер важкопоранений військовослужбовець зі Львова, за життя якого п’ять діб боролися лікарі.

Про це повідомив заступник головного лікаря Дніпропетровської обласної клінічної лікарні імені Мечникова Олександр Толубаєв.

"Важке черепно-мозкове поранення. Тривала нейрохірургічна операція, складна боротьба за життя в реанімації. Вдень і вночі анестезіологи і нейрохірурги робили все, навіть неможливе. На жаль, цього разу смерть була сильніша.. Серце Романа зупинилось о 23.15...", – пише лікар.

За словами лікарів, 48-річний уродженець Львова 18 травня отримав кульове поранення поблизу Кримського на Луганщині.