В больнице умер боец ООС, за жизнь которого врачи боролись 5 суток
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Четверг, 23 мая 2019, 11:43
В Днипре умер тяжело раненый военнослужащий из Львова, за жизнь которого пять суток боролись врачи.
Об этом сообщил заместитель главного врача Днепропетровской областной клинической больницы имени Мечникова Александр Толубаев.
"Тяжелое черепно-мозговое ранение. Длительная нейрохирургическая операция, сложная борьба за жизнь в реанимации. Днем и ночью анестезиологи и нейрохирурги делали все, даже невозможное. К сожалению, на этот раз смерть была сильнее.. Сердце Романа остановилось в 23.15...", - пишет врач.
По словам врачей, 48-летний уроженец Львова 18 мая получил пулевое ранение вблизи Крымского Луганской области.
Украинская правда
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