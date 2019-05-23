Зеленський залишив на посадах двох чиновників Порошенка

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Четвер, 23 травня 2019, 12:37

Президент Володимир Зеленський звільнив і знову призначив на посади Уповноваженого президента з прав людей з інвалідністю та з питань реабілітації учасників бойових дій Валерія Сушкевича та Вадима Свириденка.

Відповідні укази опубліковані на сайті Адміністрації президента.

Так, указом №318/2019 Свириденка було звільнено з посади Уповноваженого президента з питань реабілітації учасників бойових дій, на яку він був призначений у листопаді 2018 року, а указом №319/2019 його знову призначили на цю посаду.

Щодо Сушкевича, то він був звільнений з  посади Уповноваженого президента з прав людей з інвалідністю указом №320/2019, а потім знову призначений указом №321/2019.

Він обіймає цю посаду з грудня 2014 року.

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Українська правда

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Теми: Зеленський президент кадри


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