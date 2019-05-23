Зеленский оставил в должностях двух чиновников Порошенко

9001 просмотр
Четверг, 23 мая 2019, 12:37

Президент Владимир Зеленский освободил и снова назначил на должности уполномоченного президента по правам людей с инвалидностью и по вопросам реабилитации участников боевых действий Валерий Сушкевич и Вадима Свириденко.

Соответствующие указы опубликованы на сайте Администрации президента.

Так, указом №318/2019 Свириденко был освобожден от должности Уполномоченного президента по вопросам реабилитации участников боевых действий, на которую он был назначен в ноябре 2018 года, а указом №319/2019 его снова назначили на эту должность.

Относительно Сушкевича, то он был уволен с должности Уполномоченного президента по правам людей с инвалидностью указом №320/2019, а затем вновь назначен указом №321/2019.

Он занимает эту должность с декабря 2014 года.

Читайте также: Зе!Банковая. Кого Зеленский назначил в Администрацию президента

Зе!дипломатия: кто и как будет руководить внешней политикой при президенте

Украинская правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: Зеленский президент кадры


powered by lun.ua
Материалы по теме
Зеленский ожидает, что с приходом Хомчака в ВСУ будет меньше советского 23 мая 2019, 12:14
На сайте президента появилась петиция за отставку Зеленского: уже почти 50% голосов 23 мая 2019, 12:00
Зеленский и переЗЕгрузка власти как окно возможностей 23 мая 2019, 12:00
Все новости
Главные новости
Экс-кандидат в президенты говорит, что обжаловал роспуск Рады
Кличко со скандалом уволил руководителя одного из департаментов КГГА
Приватбанк подал иск к Коломойскому в США
В Раде не знают, кто входил в состав распущенной коалиции
Все новости
еда

10 фото, которые вдохновляют думать о том, что мы едим

исследование

Ученые нашли новый способ лечить кожные раны

здоровье

Как на организм действуют лекарства против головной боли

Поиск по сайту
Архив
Весь архів