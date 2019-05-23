Зеленский оставил в должностях двух чиновников Порошенко

Президент Владимир Зеленский освободил и снова назначил на должности уполномоченного президента по правам людей с инвалидностью и по вопросам реабилитации участников боевых действий Валерий Сушкевич и Вадима Свириденко.

Соответствующие указы опубликованы на сайте Администрации президента.

Так, указом №318/2019 Свириденко был освобожден от должности Уполномоченного президента по вопросам реабилитации участников боевых действий, на которую он был назначен в ноябре 2018 года, а указом №319/2019 его снова назначили на эту должность.

Вадим Свириденко

Относительно Сушкевича, то он был уволен с должности Уполномоченного президента по правам людей с инвалидностью указом №320/2019, а затем вновь назначен указом №321/2019.

Он занимает эту должность с декабря 2014 года.

Валерий Сушкевич

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