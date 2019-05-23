РФ на вимогу НАТО покинути Крим: Це наша земля, будемо її захищати

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Четвер, 23 травня 2019, 14:38

Голова комітету Держдуми з міжнародних справ Леонід Слуцький заявив, що у Росії вистачить сил і засобів "захистити" окупований Крим від посягань на півострів, в тому числі з боку НАТО.

Про це він сказав журналістам у четвер, передає російський "Інтерфакс".

"Питання приналежності півострова для Росії закрите. Це наша земля, і ми будемо її захищати. Коштів і сил для цього вистачить", - заявив Слуцький.

За його словами, заклики глави військового комітету НАТО Стюарта Піча до російських військ покинути окупований Крим "відображають загальний антиросійський курс альянсу і служать виправданням для посилення його активності на південних рубежах Росії".

Він знову згадав про так званий "референдумі" і "легітимність" анексії півострова, додавши, що "ні США, ні Євросоюз, ні НАТО не можуть нав'язувати свою волю кримському народу".

Нагадаємо:

  • 22 травня в НАТО закликали Російську Федерацію звільнити окупований Крим і припинити підтримку бойовиків на Донбасі.
  • 23 травня новий головнокомандувач Об'єднаними збройними силами НАТО в Європі генерал Тод Уолтерс пообіцяв розширити військову підтримку України.
  • 16 березня 2014 року на території Криму і Севастополя відбувся так званий "референдум" про статус півострова, за результатами якого Росія включила Крим до свого складу, заперечує окупацію півострова і називає це "відновленням історичної справедливості".
  • 18 березня 2014 року президент РФ Володимир Путін оголосив про "приєднання" Криму до Росії.
  • Верховна Рада України офіційно оголосила датою початку тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року.
  • Україна, ЄС і США не визнали результати голосування на "референдумі", міжнародні організації визнали окупацію і анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Також країни Заходу ввели ряд економічних санкцій відносно РФ.

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Теми: Росія Крим окупація НАТО


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