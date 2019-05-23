РФ на требование НАТО покинуть Крыма: Это наша земля, будем ее защищать

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Четверг, 23 мая 2019, 14:38

Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что у России хватит сил и средств "защитить" оккупированный Крым от посягательств на полуостров, в том числе со стороны НАТО.

Об этом он сказал журналистам в четверг, передает российский "Интерфакс".

"Вопрос принадлежности полуострова для России закрыт. Это наша земля, и мы будем ее защищать. Средств и сил для этого хватит", -заявил Слуцкий.

По его словам, призывы главы военного комитета НАТО Стюарта Пича к российским войскам покинуть оккупированный Крым "отражают общий антироссийский курс альянса и служат оправданием для усиления его активности на южных рубежах России".

Он снова вспомнил о так называемом "референдуме" и "легитимности" аннексии полуострова, добавив, что "ни США, ни Евросоюз, ни НАТО не могут навязывать свою волю крымскому народу".

Напомним:

  • 22 мая в НАТО призывали Российскую Федерацию освободить оккупированный Крым и прекратить поддержку боевиков на Донбассе.
  • 23 мая новый главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Тод Уолтерс пообещал расширить военную поддержку Украины.
  • 16 марта 2014 года на территории Крыма и Севастополя состоялся так называемый "референдум" о статусе полуострова, по результатам которого Россия включила Крым в свой состав, отрицает оккупацию полуострова и называет это "восстановлением исторической справедливости".
  • 18 марта 2014 года президент РФ Владимир Путин объявил о "присоединении" Крыма к России.
  • Верховная Рада Украины официально объявила датой начала временной оккупации Крыма и Севастополя Россией 20 февраля 2014 года.
  • Украина, ЕС и США не признали результаты голосования на "референдуме", международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Также страны Запада ввели ряд экономических санкций в отношении РФ.

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Темы: Росcия Крым оккупация НАТО


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