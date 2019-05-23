Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

РФ на требование НАТО покинуть Крыма: Это наша земля, будем ее защищать

Четверг, 23 мая 2019, 14:38
РФ на требование НАТО покинуть Крыма: Это наша земля, будем ее защищать

Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что у России хватит сил и средств "защитить" оккупированный Крым от посягательств на полуостров, в том числе со стороны НАТО.

Об этом он сказал журналистам в четверг, передает российский "Интерфакс".

"Вопрос принадлежности полуострова для России закрыт. Это наша земля, и мы будем ее защищать. Средств и сил для этого хватит", -заявил Слуцкий.

По его словам, призывы главы военного комитета НАТО Стюарта Пича к российским войскам покинуть оккупированный Крым "отражают общий антироссийский курс альянса и служат оправданием для усиления его активности на южных рубежах России".

Он снова вспомнил о так называемом "референдуме" и "легитимности" аннексии полуострова, добавив, что "ни США, ни Евросоюз, ни НАТО не могут навязывать свою волю крымскому народу".

Напомним:

  • 22 мая в НАТО призывали Российскую Федерацию освободить оккупированный Крым и прекратить поддержку боевиков на Донбассе.
  • 23 мая новый главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Тод Уолтерс пообещал расширить военную поддержку Украины.
  • 16 марта 2014 года на территории Крыма и Севастополя состоялся так называемый "референдум" о статусе полуострова, по результатам которого Россия включила Крым в свой состав, отрицает оккупацию полуострова и называет это "восстановлением исторической справедливости".
  • 18 марта 2014 года президент РФ Владимир Путин объявил о "присоединении" Крыма к России.
  • Верховная Рада Украины официально объявила датой начала временной оккупации Крыма и Севастополя Россией 20 февраля 2014 года.
  • Украина, ЕС и США не признали результаты голосования на "референдуме", международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Также страны Запада ввели ряд экономических санкций в отношении РФ.

Темы: РосcияКрымоккупацияНАТО
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой

Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов

Молниеносно и изящно: в Воздушных силах рассказали, как удалось уничтожить три Су-34

Украина и Польша согласовали план для разблокирования границы

Минобороны обновляет процедуру бронирования от мобилизации работников - ЕВА

Авария в укрытии Киева: школа фигурирует в производстве, прокуроры и следователи проводят осмотр

Все новости...
Росcия
Российские ракеты угрожают Запорожской и Днепропетровской областям – Воздушные силы
Оккупанты планируют теракты против собственного населения в Брянской области – ЦНС
Потери врага на Таврическом направлении за сутки составили более 2 рот – Тарнавский
Последние новости
01:37
"Укрзализныця" запустит дополнительный рейс поезда "Львов-Рахов" в пиковый день перевозок
00:41
ОбновленоРоссияне запускали "Шахеды" по нескольким направлениям
00:40
Минобороны прокомментировало хищения на закупке снарядов: средства будут возвращены
00:21
Верховный суд США отказался ускорить суд над Трампом за штурм Капитолия
23:50
Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой
23:40
Байден подписал рекордный оборонный бюджет США с $300 млн для Украины
23:32
В Донецкой области оккупанты ранили двух волонтеров и фотографа Владу Либерову
22:36
Украинским военнопленным передали гуманитарные посылки и письма из дома
22:00
Генштаб Эстонии: Россия может захватить Авдеевку, но это будет лишь тактическим успехом
21:56
Новый министр аграрной политики Польши впервые поговорил с украинским коллегой
Все новости...
Реклама: