РФ на требование НАТО покинуть Крыма: Это наша земля, будем ее защищать

Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что у России хватит сил и средств "защитить" оккупированный Крым от посягательств на полуостров, в том числе со стороны НАТО.

Об этом он сказал журналистам в четверг, передает российский "Интерфакс".

"Вопрос принадлежности полуострова для России закрыт. Это наша земля, и мы будем ее защищать. Средств и сил для этого хватит", -заявил Слуцкий.

По его словам, призывы главы военного комитета НАТО Стюарта Пича к российским войскам покинуть оккупированный Крым "отражают общий антироссийский курс альянса и служат оправданием для усиления его активности на южных рубежах России".

Он снова вспомнил о так называемом "референдуме" и "легитимности" аннексии полуострова, добавив, что "ни США, ни Евросоюз, ни НАТО не могут навязывать свою волю крымскому народу".

Напомним: