Коломойський консультує новий проект – "партію мерів"

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Четвер, 23 травня 2019, 18:47

Олігарх Ігор Коломойський консультує новий всеукраїнський політичний проект, який створюється для походу на вибори до парламенту.

Про це сам олігарх розповів в інтерв'ю відео-проекту УП "Чітко інтерв'ю", яке вийде на сайті і на Youtube-каналі "Української правди" у четвер увечері.

Він розповів, що після прильоту в Україну зустрічається з лідером партії "Відродження" Віталієм Хамутинніком і бізнесменом Павлом Фуксом.

"У нас є спільні питання. Є комерційні питання, є політичні. Чули, оголосили про те, що новий політичний проект створюється?", - питає сам Коломойський.

Він каже що це буде "всеукраїнський проект", в який ввійдуть партія "Відродження", частина "Волі народу", партія мера Одеси Геннадія Труханова "Довіряй ділам".

"Це буде всеукраїнський проект. Партія, в якій будуть представлені велика кількість мерів… Ви ж розумієте, що після президентських виборів має відбутися перезавантаження тих проектів, які були неуспішні? "Відродження" було на президентських виборах, набрало благородно до 1%", - сказав Коломойський.

"Тому вимагає перезавантаження. Цей проект себе в тому вигляді, як він є, вичерпав. Вимагає об'єднання, більш розширеного розуміння ідеології. Не просто клуб за інтересами, а якоїсь насиченості. Я завжди говорив, що я симпатик "Відродження", - додав він.

На питання, яка його участь в цьому проекті, Коломойський відповів "консультативна, звичайно".

Фукс, за словами Коломойського, найближчий друг Кернеса, тому він в цьому проекті.

"Фукс сам особисто на вибори не йде. Але він зацікавлений, тому що там Харків повинен бути представлений досить представницький. І в "Відродження" багато мажоритарників по Харкову. І по Одесі точно так же. Є велика кількість по всій Україні", - сказав він.

Коломойський також розповів, що наразі для кампанії треба менше грошей ніж раніше.

"Не треба давати гроші. Ви зрозумійте, приклад останньої кампанії Зеленського, думаю ви в курсі справи, він показав, що це низькобюджетна кампанія. Сьогодні виборці голосують не за гроші. І гроші в принципі не потрібні. Тільки на рекламну кампанію - на телебачення, зовнішню рекламу", - сказав він.

Нагадаємо:

  • Партія "Відродження" об'єднується разом з партією міського голови Одеси Геннадія Труханова "Довіряй справам" та частиною партії "Наш край".
  • Міський голова Харкова Геннадій Кернес підтвердив, що поведе до парламенту нову партію разом з мером Одеси Геннадієм Трухановим, але має намір при цьому залишитися в кріслі градоначальника.
  • Парламентські вибори повинні відбутися 21 липня.

Українська правда

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Теми: Коломойський вибори Верховна Рада


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