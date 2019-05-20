Труханов і Кернес об’єднуються в партію, щоб піти в Раду
Партія "Відродження" об'єднується разом з партією міського голови Одеси Геннадія Труханова "Довіряй справам" та частиною партії "Наш край".
Цю інформацію в розмові з кореспондентом УП підтвердив співголова партії "Відродження" Віталій Хомутиннік.
"Ми вже в травні плануємо провести з'їзд і ви все побачите. Можу лише підтвердити, що пан Труханов та пан Кернес (міський голова Харкова Геннадій Кернес – УП) будуть у першій п'ятірці списку", – зазначив Хомутиннік.
За словами депутата, до майбутнього об'єднання уже приєдналися мажоритарники Сергій Шахов та Станіслав Березкін, з іншими депутатами відбуваються перемовини.
Крім того, джерела УП повідомляють, що об'єднання шукає соратників серед мерів великих міст, керівників обласних рад, та губернаторів. Наприклад, до об'єднання може приєднатися керівниця Харківської ОДА Юлія Світлична.
Пізніше в коментарі "Інтерфаксу" Хомутиннік розповів, що майбутня партія вже має більше 50 прихильників серерд мажоритарників і домовленності з близько 15-20 мерами міст з 50-100 тис. населення і більше, зокрема, Ужгорода, Артемівська, Куп'янська, Вознесенська та інших.
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Харківський глухий кут. Як Кернес посварив Порошенка і Райніна
Нагадаємо:
- Мера Одеси Геннадія Труханова, кількох посадовців міськради та підприємців звинувачують у заволодінні 185 мільйонами гривень з місцевого бюджету через купівлю будівлі збанкрутілого заводу "Краян" за завищеною вартістю.
- 15 квітня повідомлялося, що Спеціалізована антикорупційна прокуратура готує Труханову нове обвинувачення і проситиме суд зменшити суму збитків, нібито, щоб встигнути передати її до Антикорупційного суду.
- 24 квітня у САП повідомили, що підготували нове обвинувачення Труханову. Після цього прокурори 4 рази не з'являлись на призначені судові засідання.
- Кернеса та двох його охоронців звинувачують у викраденні та катуванні місцевих активістів Євромайдану.
- 10 серпня 2018 року Київський райсуд Полтави закрив справу Кернеса. Суддя розцінив неявку прокурорів на дебати як відмову від звинувачення.
- У прокуратурі наголосили, що не відмовлялись від обвинувачення і повідомляли в суд про лікарняні, на яких перебували прокурори. Їх карати за неявку не будуть.
- Пізніше генпрокурор Юрій Луценко заявив, що до закриття справи проти міського голови Харкова Геннадія Кернеса причетні народні депутати.
- Наразі Апеляційний суд Полтавської області розглядає апеляцію на закриття справи.
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