Труханов і Кернес об’єднуються в партію, щоб піти в Раду

Партія "Відродження" об'єднується разом з партією міського голови Одеси Геннадія Труханова "Довіряй справам" та частиною партії "Наш край".

Цю інформацію в розмові з кореспондентом УП підтвердив співголова партії "Відродження" Віталій Хомутиннік.

"Ми вже в травні плануємо провести з'їзд і ви все побачите. Можу лише підтвердити, що пан Труханов та пан Кернес (міський голова Харкова Геннадій Кернес – УП) будуть у першій п'ятірці списку", – зазначив Хомутиннік.

За словами депутата, до майбутнього об'єднання уже приєдналися мажоритарники Сергій Шахов та Станіслав Березкін, з іншими депутатами відбуваються перемовини.

Крім того, джерела УП повідомляють, що об'єднання шукає соратників серед мерів великих міст, керівників обласних рад, та губернаторів. Наприклад, до об'єднання може приєднатися керівниця Харківської ОДА Юлія Світлична.

Пізніше в коментарі "Інтерфаксу" Хомутиннік розповів, що майбутня партія вже має більше 50 прихильників серерд мажоритарників і домовленності з близько 15-20 мерами міст з 50-100 тис. населення і більше, зокрема, Ужгорода, Артемівська, Куп'янська, Вознесенська та інших.

Читайте також: Труханова заштормило. У яких справах НАБУ фігурує мер Одеси

Харківський глухий кут. Як Кернес посварив Порошенка і Райніна

Нагадаємо: