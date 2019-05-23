Коломойский консультирует новый проект – "партию мэров"

Олигарх Игорь Коломойский консультирует новый всеукраинский политический проект, который создается для похода на выборы в парламент.

Об этом сам олигарх рассказал в интервью видео-проекта УП "Четко интервью", которое выйдет на сайте и на Youtube-канале "Украинской правды" в четверг вечером.

Он рассказал, что по прилету в Украину встречается с лидером партии "Видродження" Виталием Хамутинником и бизнесменом Павлом Фуксом.

"У нас есть общие вопросы. Есть коммерческие вопросы, есть политические. Слышали, объявили о том, что новый политический проект создается?", - спрашивает сам Коломойский.

Он говорит, что это будет "всеукраинский проект", в который войдут партия "Видродження", часть "Воля народа", партия мэра Одессы Геннадия Труханова "Доверяй делам".

"Это будет всеукраинский проект. Партия, в которой будут представлены большое количество мэров... Вы же понимаете, что после президентских выборов должна состояться перезагрузка тех проектов, которые были неуспешные? "Видродження" было на президентских выборах, вступило благородно до 1%", - сказал Коломойский.

"Поэтому требует перезагрузки. Этот проект себя в том виде, как он есть, исчерпал. Требует объединения, более расширенного понимания идеологии. Не просто клуб по интересам, а какой-то насыщенности. Я всегда говорил, что я симпатик "Відродження"", - добавил он.

На вопрос о его участии в этом проекте, Коломойский ответил "консультативную, конечно".

Фукс, по словам Коломойского, ближайший друг Кернеса, поэтому он в этом проекте.

"Фукс сам лично на выборы не идет. Но он заинтересован, потому что там Харьков должен быть представлен достаточно представительно. И в "Відродження" много мажоритарщиков по Харькову. И по Одессе точно так же. Есть большое количество по всей Украине", - сказал он.

Коломойский также рассказал, что сейчас для кампании нужно меньше денег чем раньше.

"Не надо давать деньги. Вы поймите, пример последней кампании Зеленского, думаю вы в курсе дела, он показал, что это низкобюджетная кампания. Сегодня избиратели голосуют не за деньги. И деньги в принципе не нужны. Только на рекламную кампанию – на телевидение, внешнюю рекламу", - сказал он.

Напомним: