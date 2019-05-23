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Бойовики накрили гранатометним вогнем позиції ООС біля Чермалика

Четвер, 23 травня 2019, 19:59

Бойовики шість разів порушили режим припинення вогню, жоден військовослужбовець Об'єднаних сил не постраждав.

Про це повідомляє прес-центр Операції Об’єднаних сил.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Схід" бойовики п'ять разів обстріляли позиції Об'єднаних сил: двічі поблизу Миколаївки і Пісок з протитанкових ракетних комплексів.

Ще тричі були обстріляні позиції ООС біля Старогнатівки і Чермалика зі станкових протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Північ" бойовики з мінометів калібру 120 і 82 мм та великокаліберних кулеметів обстріляли позиції ООС біля Золотого-4.

Зазначається, що українські військові стріляли у відповідь на обстріли бойовики.

В ООС запевнили, що військові контролюють ситуацію на лінії розмежування.

Українська правда
Теми: ООСОб'єднані сили на ДонбасіДонбасОРДЛОвійна
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