Боевики накрыли гранатометным огнем позиции ООС у Чермалыка

Боевики шесть раз нарушили режим прекращения огня, ни один военнослужащий Объединенных сил не пострадал.

Об этом сообщает пресс-центр Операции Объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" боевики пять раз обстреляли позиции Объединенных сил: дважды вблизи Николаевки и Песок из противотанковых ракетных комплексов.

Еще трижды были обстреляны позиции ООС у Старогнатовки и Чермалыка из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" боевики из минометов калибра 120 и 82 мм и крупнокалиберных пулеметов обстреляли позиции ООС у Золотого-4.

Отмечается, что украинские военные стреляли в ответ на обстрелы боевиков.

В ООС заверили, что военные контролируют ситуацию на линии разграничения.