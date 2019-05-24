Екс-нардеп Артеменко просить Зеленського повернути йому громадянство

Колишній народний депутат Андрій Артеменко звернувся до президента Володимира Зеленського з проханням про повернення йому громадянства України.

Про це йдеться у листі Артеменка до Зеленського, копія якого є у розпорядженні LIGA.net.

За словами екс-нардепа, екс-президент Порошенко, підписавши 29 квітня 2017 року указ про позбавлення його громадянства, порушив конституційні права і свободи громадянина України.

"Цей указ має виключно політичний мотив і вибірковий характер щодо мене", - заявив Артеменко.

Екс-нардеп назвав дії влади морально-політичним тиском за висловлені ним ідеї і спробою перешкоджання його депутатській діяльності.

Артеменко попросив Зеленського скасувати указ Порошенка №119/2017 в частині припинення громадянства Артеменка та відновити його в громадянстві України.

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