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Екс-нардеп Артеменко просить Зеленського повернути йому громадянство

П'ятниця, 24 травня 2019, 00:29

Колишній народний депутат Андрій Артеменко звернувся до президента Володимира Зеленського з проханням про повернення йому громадянства України.

Про це йдеться у листі Артеменка до Зеленського, копія якого є у розпорядженні LIGA.net.

За словами екс-нардепа, екс-президент Порошенко, підписавши 29 квітня 2017 року указ про позбавлення його громадянства, порушив конституційні права і свободи громадянина України.

"Цей указ має виключно політичний мотив і вибірковий характер щодо мене", - заявив Артеменко.

Екс-нардеп назвав дії влади морально-політичним тиском за висловлені ним ідеї і спробою перешкоджання його депутатській діяльності.

Артеменко попросив Зеленського скасувати указ Порошенка №119/2017 в частині припинення громадянства Артеменка та відновити його в громадянстві України.

Нагадаємо:

  • 29 квітня 2017 року президент Петро Порошенко підписав указ про припинення громадянства народного депутата Артеменка. Підставою став закон "Про громадянство", який допускає позбавлення українського громадянства за наявності громадянства іншої держави.
  • За словами самого Артеменка, у нього є громадянство Канади і не тільки.
  • У лютому 2017 року газета The New York Times повідомила, що на той момент нардеп з фракції Радикальної партії Ляшка Андрій Артеменко передав колишньому раднику президента Дональда Трампа Майклу Флінну план нормалізації відносин між Україною і Росією для скасування санкцій. Цей план передбачає виведення всіх російських військ зі Східної України і референдум про передачу Криму в оренду Росії на 50 або 100 років.
  • У зв'язку з цим Радикальна партія виключила депутата з фракції.
  • Після цього Верховна Рада достроково позбавила Артеменка мандату.
  • Пізніше нардеп заявив, що його  слова про "оренду Криму" неправильно витлумачили.

Теми: Зеленськийгромадянство
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