Экс-нардеп Артеменко просит Зеленского вернуть ему гражданство

Бывший народный депутат Андрей Артеменко обратился к президенту Владимира Зеленского с просьбой о возвращении ему гражданства Украины.

Об этом говорится в письме Артеменко к Зеленскому, копия которого есть в распоряжении LIGA.net.

По словам экс-нардепа, экс-президент Порошенко, подписав 29 апреля 2017 года указ о лишении его гражданства, нарушил конституционные права и свободы гражданина Украины.

"Этот указ имеет исключительно политический мотив и выборочный характер в отношении меня", - заявил Артеменко.

Экс-нардеп назвал действия властей морально-политическим давлением за высказанные им идеи и попыткой воспрепятствования его депутатской деятельности.

Артеменко попросил Зеленского отменить указ Порошенко №119/2017 в части прекращения гражданства Артеменко и восстановить его в гражданстве Украины.

Напомним: