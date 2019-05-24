Экс-нардеп Артеменко просит Зеленского вернуть ему гражданство

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Пятница, 24 мая 2019, 00:29

Бывший народный депутат Андрей Артеменко обратился к президенту Владимира Зеленского с просьбой о возвращении ему гражданства Украины.

Об этом говорится в письме Артеменко к Зеленскому, копия которого есть в распоряжении LIGA.net.

По словам экс-нардепа, экс-президент Порошенко, подписав 29 апреля 2017 года указ о лишении его гражданства, нарушил конституционные права и свободы гражданина Украины.

"Этот указ имеет исключительно политический мотив и выборочный характер в отношении меня", - заявил Артеменко.

Экс-нардеп назвал действия властей морально-политическим давлением за высказанные им идеи и попыткой воспрепятствования его депутатской деятельности.

Артеменко попросил Зеленского отменить указ Порошенко №119/2017 в части прекращения гражданства Артеменко и восстановить его в гражданстве Украины.

Напомним:

  • 29 апреля 2017 года президент Петр Порошенко подписал указ о прекращении гражданства народного депутата Артеменко. Основанием стал закон "О гражданстве", который допускает лишение гражданства при наличии гражданства другой страны.
  • По словам самого Артеменко, у него есть гражданство Канады и не только.
  • В феврале 2017 года издание The New York Times сообщило, что Артеменко передал бывшему советнику президента США по национальной безопасности и обороне Дональда Трампа Майклу Флинну проект урегулирования конфликта между Украиной и Россией. Одним из пунктов плана, по данным издания, является организация всеукраинского референдума о передаче Крыма в аренду России сроком на 50-100 лет.
  • В связи с этим Радикальная партия исключила депутата из фракции.
  • После этого Верховная Рада досрочно лишила Артеменко мандата.
  • Сам Артеменко утверждает, что его "мирный план" вписывается в концепцию Радикальной партии, а слова об "аренде Крыма" неправильно истолковали.

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Темы: Зеленский гражданство


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