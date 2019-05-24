КПВВ на Донбасі перейдуть на літній режим роботи
П'ятниця, 24 травня 2019, 03:53
Контрольно-пропускні пункти в'їзду-виїзду (КПВВ) в районі проведення операції Об'єднаних сил з 1 червня працюватимуть з 06.00 до 20.00.
Про це повідомляє прес-центр штабу ООС.
Зазначається, що на літній режим роботи будуть переведені:
КПВВ "Золоте" – дорожній коридор "Стаханов - Золоте - Гірське - Лисичанськ";
КПВВ "Майорське" – дорожній коридор "Горлівка - Бахмут";
КПВВ "Мар’їнка" – дорожній коридор "Донецьк - Курахове";
КПВВ "Новотроїцьке" – дорожній коридор "Донецьк - Маріуполь (через Волноваху)";
КПВВ "Гнутове" (с. Піщевик) – дорожній коридор "Новоазовськ - Покровськ - Талаківка -Маріуполь";
КПВВ "Станиця Луганська" – дорожній коридор "Станиця Луганська - Щастя - Новоайдар".
Українська правда