КПВВ на Донбасі перейдуть на літній режим роботи

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П'ятниця, 24 травня 2019, 03:53

Контрольно-пропускні пункти в'їзду-виїзду (КПВВ) в районі проведення операції Об'єднаних сил з 1 червня працюватимуть з 06.00 до 20.00.

Про це повідомляє прес-центр штабу ООС.

Зазначається, що на літній режим роботи будуть переведені:

КПВВ "Золоте" – дорожній коридор "Стаханов - Золоте - Гірське - Лисичанськ";

КПВВ "Майорське" – дорожній коридор "Горлівка - Бахмут";

КПВВ "Мар’їнка" – дорожній коридор "Донецьк - Курахове";

КПВВ "Новотроїцьке" – дорожній коридор "Донецьк - Маріуполь (через Волноваху)";

КПВВ "Гнутове" (с. Піщевик) – дорожній коридор "Новоазовськ - Покровськ - Талаківка -Маріуполь";

КПВВ "Станиця Луганська" – дорожній коридор "Станиця Луганська - Щастя - Новоайдар".

Українська правда

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Теми: ООС Донбас


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