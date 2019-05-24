КПВВ на Донбассе перейдут на летний режим работы
Контрольно-пропускные пункты въезда-выезда (КПВВ) в районе проведения операции Объединенных сил с 1 июня будут работать с 06.00 до 20.00.
Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.
Отмечается, что на летний режим работы будут переведены:
КПВВ "Золотое" - дорожный коридор "Стаханов - Золотое - Горное - Лисичанск";
КПВВ "Майорское" - дорожный коридор "Горловка - Бахмут";
КПВВ "Марьинка" - дорожный коридор "Донецк - Курахово";
КПВВ "Новотроицкое" - дорожный коридор "Донецк - Мариуполь (через Волноваху)";
КПВВ "Гнутово" (с. Пищевик) - дорожный коридор "Новоазовск - Покровск - Талаковка -Мариуполь";
КПВВ "Станица Луганская" - дорожный коридор "Станица Луганская - Счастье - Новоайдар".
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