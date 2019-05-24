Голова АП про Медведчука: Ми не бачимо його перемовником з нашої сторони

Кум президента Росії Путіна, голова політради партії "Опозиційна платформа - За життя" Віктор Медведчук не може представляти Україну на переговорах під час діалогу з РФ.

Про це в ефірі програми "Право на владу" на телеканалі "1+1" заявив голова Адміністрації президента Андрій Богдан.

"Наскільки я знаю, ні Володимир Зеленський, ні я, ніхто з членів нашої команди з ним особисто не знайомий і ніколи не спілкувався. І по сьогоднішню дату.

Ми не бачимо його перемовником з нашої сторони. Якщо Росія бачить його перемовником зі свого боку - то це їх вибір", - підкреслив Богдан.

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