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Голова АП про Медведчука: Ми не бачимо його перемовником з нашої сторони

П'ятниця, 24 травня 2019, 04:30

Кум президента Росії Путіна, голова політради партії "Опозиційна платформа - За життя" Віктор Медведчук не може представляти Україну на переговорах під час діалогу з РФ.

Про це в ефірі програми "Право на владу" на телеканалі "1+1" заявив голова Адміністрації президента Андрій Богдан.

"Наскільки я знаю, ні Володимир Зеленський, ні я, ніхто з членів нашої команди з ним особисто не знайомий і ніколи не спілкувався. І по сьогоднішню дату.

Ми не бачимо його перемовником з нашої сторони. Якщо Росія бачить його перемовником зі свого боку - то це їх вибір", - підкреслив Богдан.

Нагадаємо:

  • 20 травня прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що Путін продовжить взаємодію зі своїм кумом і головою політради партії "Опозиційна платформа - За життя" Віктором Медведчуком щодо обміну полоненими з Україною.
  • Раніше Медведчук заявив, що продовжить займатися питанням повернення полонених з Донбасу незалежно від позиції новообраного президента Володимира Зеленського.

Українська правда

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Теми: ЗеленськийМедведчукАдміністрація президентаРосія
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