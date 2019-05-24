Голова АП про Медведчука: Ми не бачимо його перемовником з нашої сторони
Кум президента Росії Путіна, голова політради партії "Опозиційна платформа - За життя" Віктор Медведчук не може представляти Україну на переговорах під час діалогу з РФ.
Про це в ефірі програми "Право на владу" на телеканалі "1+1" заявив голова Адміністрації президента Андрій Богдан.
"Наскільки я знаю, ні Володимир Зеленський, ні я, ніхто з членів нашої команди з ним особисто не знайомий і ніколи не спілкувався. І по сьогоднішню дату.
Ми не бачимо його перемовником з нашої сторони. Якщо Росія бачить його перемовником зі свого боку - то це їх вибір", - підкреслив Богдан.
Нагадаємо:
- 20 травня прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що Путін продовжить взаємодію зі своїм кумом і головою політради партії "Опозиційна платформа - За життя" Віктором Медведчуком щодо обміну полоненими з Україною.
- Раніше Медведчук заявив, що продовжить займатися питанням повернення полонених з Донбасу незалежно від позиції новообраного президента Володимира Зеленського.
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