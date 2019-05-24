Голова АП про Медведчука: Ми не бачимо його перемовником з нашої сторони

5895 переглядів
П'ятниця, 24 травня 2019, 04:30

Кум президента Росії Путіна, голова політради партії "Опозиційна платформа - За життя" Віктор Медведчук не може представляти Україну на переговорах під час діалогу з РФ.

Про це в ефірі програми "Право на владу" на телеканалі "1+1" заявив голова Адміністрації президента Андрій Богдан.

"Наскільки я знаю, ні Володимир Зеленський, ні я, ніхто з членів нашої команди з ним особисто не знайомий і ніколи не спілкувався. І по сьогоднішню дату.

Ми не бачимо його перемовником з нашої сторони. Якщо Росія бачить його перемовником зі свого боку - то це їх вибір", - підкреслив Богдан.

Нагадаємо:

  • 20 травня прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що Путін продовжить взаємодію зі своїм кумом і головою політради партії "Опозиційна платформа - За життя" Віктором Медведчуком щодо обміну полоненими з Україною.
  • Раніше Медведчук заявив, що продовжить займатися питанням повернення полонених з Донбасу незалежно від позиції новообраного президента Володимира Зеленського.

Українська правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Теми: Зеленський Медведчук Адміністрація президента Росія


powered by lun.ua
Матеріали за темою
Волкер розповів у Білому домі про поїздку на інавгурацію Зеленського 24 травня 2019, 02:58
В АП пообіцяли опублікувати відео зустрічі Зеленського з фракціями 24 травня 2019, 01:57
Екс-нардеп Артеменко просить Зеленського повернути йому громадянство 24 травня 2019, 00:29
Усі новини
Головні новини
КПВВ на Донбасі перейдуть на літній режим роботи
В Україні стартувала виборча кампанія в Раду
Глава АП про петицію за відставку Зеленського: Ми розцінюємо її як жарт
Разумков поведе "Слугу народу" до Верховної Ради
Усі новини
дослідження

Жінки продуктивніші у спеку

психологія

15 запитань, які варто ставити дітям для покращення їхнього мислення

Досвід

Як знайти роботу. 10 порад від незрячих велосипедистів